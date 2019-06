Chile todavía “le pena” a Messi

Lionel Messi se refirió una vez más a las consecuencias que tuvo para Argentina la derrota en la final de la Copa América 2015 ante la “Roja” en el estadio Nacional, donde el equipo dirigido entonces por Jorge Sampaoli se impuso vía definición a penales luego de igualar sin goles en 120 minutos de juego.

En conversación con Fox Sports, la “Pulga” dijo ayer que “después de la final de Chile ‘nos cayeron’ de todos lados, nos empezaron a tratar de fracasados, que nada servía si no ganábamos una copa y a partir de ahí fue una tras otra, fue un poco insoportable”.

Argentina venía de perder la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y tras el golpe sufrido en nuestro país, al año siguiente volvió a perder una final continental contra Chile, esta vez la Copa América Centenario que se jugó en Estados Unidos (también 0-0 y en penales).

NO SE DA

POR VENCIDO

“Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la Selección argentina, y si no, haberlo intentado todas las veces posibles. No quiero quedarme con la sensación de que no se me dio por la gente que no quería que estuviera o por comentarios negativos”, reflexionó el astro del Barcelona.

Messi ya está entrenando con la “Albiceleste” en Buenos Aires de cara a la Copa América 2019 y ayer se dio tiempo para compartir de manera distendida con los “sparring” de la Sub-17 de Argentina (foto).

¿AMISTOSO?

En otro plano, durante la mañana de ayer el periodista de DirecTV, Bruno Vain, informó que la Selección Chilena enfrentará a su similar de Argentina en un amistoso programado para septiembre, después de la Copa América de Brasil.

Sin embargo, el vicepresidente de la ANFP, Raúl Jélvez, desconoció lo afirmado por el comunicador. A la salida del recinto de Quilín, el directivo del ente rector del fútbol chileno comentó que “no tengo idea que se vaya a jugar un amistoso, ni lo podemos confirmar en estos momentos”.

“Al día de hoy estamos enfocados en lo que será la Copa América y la preparación que tendrá el plantel y el cuerpo técnico”, enfatizó.