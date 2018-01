Chilenos vuelven a la carga

El tradicional día de descanso para los pilotos se vivió ayer en el Rally Dakar 2018, que el pasado jueves entró a suelo boliviano. Fue una jornada necesaria para recuperar energías de cara a los 726 kilómetros (425 de especial, sin asistencia) programados para hoy entre La Paz y Uyuni, séptima etapa de un total de catorce que tendrán punto final el próximo sábado en Córdoba, Argentina.

Ignacio Casale, quien lidera con más de 40 minutos de ventaja la clasificación general de los cuatriciclos, optó por la técnica de los masajes.

El piloto nacional de Yamaha disfrutó de una relajante sesión en el hotel en el que se está hospedando en la capital altiplánica. Además, el “Perro” recurrió a un mecanismo con electricidad para relajar los tendones de las manos.

Asimismo, la otra carta chilena en “cuatris”, Giovanni Enrico, se dedicó a responder mensajes de Whatsapp. “Tengo miles, pero he estado muy metido en la carrera”, se justificó el antofagastino, quien sorprende hasta el momento con una décima ubicación global.

QUINTANILLA

Por otro lado, el mejor nacional en la general de las motos, Pablo Quintanilla, quien marcha octavo, prefirió disfrutar ayer del séptimo arte en su habitación de un céntrico hotel de La Paz. “Vi ‘La revancha’. Es muy buena, se la recomiendo a todos”, apuntó.

“Fue una semana de altos y bajos. Comencé bien, pero después sufrí problemas estomacales que me tuvieron bastante mal. Después tuve un problema mecánico que me hizo perder minutos. Lo positivo es que sigo en carrera y cerca de los líderes”, analizó el piloto nacional, quien está a sólo 16’42” del liderato general.

De cara a la jornada “maratón” de hoy, comentó que “es un etapa en la que se puede salir a atacar, pero hay que ir viendo cómo se da la carrera, si los otros pilotos están teniendo errores de navegación. Será fundamental aprovechar eso”.

CLASIFICACION

Recordemos que tras seis etapas, así marcha la clasificación general:

Cuatriciclos

1. Ignacio Casale (Chile / Yamaha) 19h47’09’’.

2.- Alexis Hernández (Perú / Yamaha) a 41’30’’.

3.- Pablo Copetti (Argentina / Yamaha) a 57’16’’.

10.- Giovanni Enrico (Chile / Yamaha) a 3h06’48’.

Motos

1.- Kevin Benavides (Argentina / Honda) 16h33’20’’.

2.- Adrien Van Beveren (Francia / Yamaha) a 1’57’’.

3.- Matthias Walkner (Austria / KTM) a 3’50’’.

8.- Pablo Quintanilla (Chile / Husqvarna) a 16’42’’.

12.- José Ignacio Cornejo (Chile / Honda) a 34’05’’.

40.- Patricio Cabrera (Chile / Kawasaki) 3h23’26’’.

Autos

1.- Stephane Peterhansel (Francia / Peugeot) a 16h25’02’’.

2.- Carlos Sainz (España / Peugeot) a 27’10’’.

3.- Bernhard Ten Brinke (Holanda / Toyota) a 1h20’41’’.

26.- Boris Garafulic (Chile / Mini) a 10h15’36’’.

44.- Juan Carlos Vallejo (Chile / Toyota) a 32h00’49’’.

¿VUELVE A CHILE?

En otro plano, el director del Rally Dakar, el francés Etienne Lavigne, aseguró ayer que le gustaría que la competencia partiera por primera vez desde Santiago y reveló que ya se contactó con cercanos al Presidente electo, Sebastián Piñera, para que la carrera regrese a nuestro país.

En La Paz, Lavigne admitió que le gustaría una primera etapa desde Santiago a Valparaíso, pero destacó que hasta dentro de dos meses no valorarán detenidamente los países que pueden componer el recorrido del próximo año.

“Si tenemos a Perú y Chile, podemos empezar a construir el escenario de 2019, y ver cómo podemos armar las cosas también con Bolivia y Argentina. Después tenemos que elegir los países en función de donde queramos organizar la salida”, comentó.