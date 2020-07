“Chino” Ríos dispara contra su ex PF: “Estuve 10 años con un payaso”

Marcelo Ríos, ex número uno del mundo, nuevamente encendió las redes sociales con comentarios contra su ex preparador físico, Manuel Astorga, al afirmar que “estuve 10 años con un payaso”.

En Instagram, el “Chino” compartió una captura de pantalla de la entrevista realizada al preparador físico personal de Arturo Vidal, el chileno Juan Ramírez, y apuntó que en su etapa como tenista activo no tuvo la chance de contar con un colaborador a su altura.

“Al ver esta entrevista, y que tengas la posibilidad de tener a tu lado un PF que sin conocerlo y viendo como te tiene físicamente se cacha que el tipo tiene muy claro su trabajo, eso me alegra mucho, ya que yo no tuve esa posibilidad de tener a alguien a mi lado que cada día me sintiera mejor”, escribió Ríos.

“UN PAYASO”

En la misma línea, tiró sus dardos contra Astorga. “Es más, estuve 10 años con un payaso. Que ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada”, lo remató.

La enemistad entre Ríos y Astorga se remonta a enero de 2000, cuando en un confuso incidente el “Chino” atropelló literalmente al PF en La Serena. El accidente fue filtrado a la prensa por el propio Astorga, lo que generó el quiebre con el tenista, quien lo despidió. Y ante el despido, el ahora comentarista de TV reaccionó con una demanda por lo ocurrido.