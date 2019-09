Christobal Masle: “No fue lo mismo al no estar mi papá”

No era fácil para Christobal Masle participar en la 46ª edición del Gran Premio de Tierra del Fuego, considerando que ya había ganado la clasificación general del año pasado y que esta versión de la prueba se realizaba en homenaje a su padre Yanko.

La presión -tanto para él como su navegante (Cristián Ascencio) y su hermano Jacob, en la conducción del otro Honda- era grande pero el menor de los Masle supo llevarla para finalmente quedarse por segundo año con el máximo trofeo y además ser el primer magallánico en conseguirlo consecutivamente.

Estaba consciente de la importancia de la carrera, señalando en los días previos que “este año la carrera es en homenaje a mi padre y vamos a salir a correr con las ruedas adentro de la cuneta”, dando a entender que saldría con todo en busca de la victoria, pero -como siempre- no fue nada de fácil.

Este Gran Premio comenzó poco auspicioso para él y Cristián con un accidente carretero previo a la carrera, chocando frontalmente en la ruta con otro auto cuando estaban reconociendo el trazado.

“La verdad es que todavía estamos un poco averiados. Con el correr de los días como que se va incrementando el dolor corporal, a pesar de que fuimos chequeados por los médicos”, señaló Christobal.

“No sentimos malestares durante el desarrollo de la prueba, seguramente por el sentimiento de querer correr. La verdad es que nos golpeó fuerte el tema del accidente. Quizás si hubiese sido otra la competencia no nos habríamos presentado”, continuó comentando el joven piloto.

CLASIFICATORIO

Entrando ya en la carrera, Masle indicó que “en el clasificatorio, con todo el tema del accidente, no alcanzamos a probar bien el auto, encontrándonos con un par de sorpresas y no andaba como nosotros queríamos, por eso quedamos un poco relegados”.

“En la noche del viernes, Alexis (Ravena) logró mejorar un problema con la alineación y sacamos el auto adelante pero sin muchos kilómetros de prueba. Nos faltó testearlo bien, que lo teníamos agendado justo para el día que sufrimos el accidente”.

“Ya el sábado salimos a correr al estilo de mi papá, buscando ganarla, lo que significó liderarla por casi toda la primera etapa hasta que tuvimos problemas con la caja de cambios antes de llegar a la asistencia en el sector de Cameron, quedando sin la cuarta marcha justo en el sector donde más se utiliza esta velocidad”.

“Luego tuvimos el problema con Jacob (su hermano), donde vimos que pedía asistencia por un problema de principio de incendio de su auto y tuvimos que detenernos en Baquedano para solicitar el auxilio de la ambulancia, perdiendo como 40 ó 50 segundos que finalmente se tradujo en regalarle el primer lugar a Luciano Preto”.

– En la segunda etapa, hasta Onaissin tenían los mismos tiempos con Preto y no lograban diminuirle el minuto y medio que le tenían, ¿Cómo lograron descontar esa diferencia?

– “El domingo salimos desde Porvenir un poco desconcertados por el fallecimiento de nuestro amigo Francisco ‘Pancho’ Becerra”.

“Tuvimos bastante pena y sentimientos encontrados. Veníamos con una mala racha hace mucho tiempo y durante la primera etapa, mientras anduvimos bien, fuimos mucho más rápidos que Luciano (Preto), con dos minutos de ventaja hasta que se nos presentó el problema con la caja”.

“Sabíamos que si manteníamos el ritmo constante él se iba a presionar más de la cuenta tratando de mantener o incrementar su diferencia. Nosotros usamos una estrategia de bajar un poco el ritmo, con un cambio más abajo que lo realizado el sábado, tratando de ir siempre sobre el camino para terminar la etapa, y nos resultó porque finalmente sintió la presión”.

“El (Preto) hizo bastante diferencia hasta Cameron, porque nosotros tuvimos también problemas con el botón de la calefacción, se nos escarchaba el vidrio por el interior y en las curvas a la izquierda no tenía visibilidad”.

“Ya en Cameron solucionamos el problema y comenzamos a imprimir un poco más de ritmo y logramos acercarnos un poco hasta que lo encontramos ‘pinchado’ y después, por lo que él mismo publicó en las redes sociales, ya sabemos que volcó”.

CONCENTRADOS

“De ahí en adelante, con el inconveniente de la cuarta marcha y sin conocer que Preto estaba fuera de carrera, sabíamos que no podíamos ser más rápidos, ni aguantarlo mucho tiempo atrás, por lo que optamos en tratar de llegar a Río Grande con los menos inconvenientes posibles”.

“Ibamos muy concentrados en el camino, pero ‘Danny’ Preto comenzó a acercarse en el sector de la Arcillosa y en el cruce de Flamenco se pasó de largo, pinchó un neumático y golpeó un poco el auto, con lo que llegó dos o tres minutos después de nosotros y por delante de Sandro (Vojnovic)”.

Ya completada su participación no valoraron en los primeros minutos el logro alcanzado, “estábamos tan metidos y concentrados en la carrera que no tuvimos oportunidad para emocionarnos, solamente cuando llegamos bajamos el vidrio y comenzamos a contar los segundos de diferencia que teníamos con Preto, finalmente no llegó y nos encontramos con que habíamos ganado la carrera”.

“Esto es algo que uno busca, que trabaja para cumplir los objetivos y luego, con el correr de los días, te das cuenta que te la adjudicaste por segunda vez, pero la sensación no es la misma al no estar mi papá, ya que si bien la felicidad fue enorme, finalmente no fue lo mismo que el año pasado”.

– En el plano más íntimo y familiar, ¿cuál fue la reacción al comprender que tenían el Gran Premio nuevamente en la mano?

– “Voy a ser bien sincero. El año pasado volver a casa con un trofeo del Gran Premio, después del conseguido por mi viejo en los ‘90, fue mucho más celebrado que el de este año. Para esta versión la meta era ir a ganarla otra vez, fuimos, la ganamos, nos trajimos la copa y ahora ya estamos pensando en el 2020”.

“Lo del año pasado fue el cumplir un sueño, en esta oportunidad como tripulación lo tomamos sólo como un nuevo desafío y ojalá seguir ganándola hasta que nos den las ganas, pero ya con un enfoque muy distinto al del año pasado”.

– Se habla de la “maldición de la Challenger”, donde muchos no alcanzan el objetivo de ganarla tres veces consecutivas, ¿qué han conversado entre ustedes, con Jacob y Cristián, sobre este tema?

– “No es tema el de la maldición o la mala suerte. Creo que nosotros estamos marcando una diferencia, más allá que no tenemos los medios (económicos) para estar en igualdad de condiciones con otros pilotos, pero sí trabajamos a conciencia con autos muy bien hechos y confiables”.

“Nuestra prioridad para ganarla fue el año pasado y para esta versión la motivación era el homenaje a nuestro viejo y para el 2020, si se da de nuevo, bien, vamos a luchar para eso, y si no se nos da será porque algo nos pasó en el camino y no por la falta de ganas”.

Concluye Christobal agradecimiento a todos quienes le colaboraron, “especialmente a mi hermano Jacob y a ‘Mamo’ (Ascencio) quien es un excelente navegante, tiene la cabeza fría, sabe dónde ‘apretar’ o dónde ‘soltar’ o tomar las decisiones importantes en el momento justo para ganar la carrera, lo que significa un real trabajo en equipo”.