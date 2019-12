City se recupera con Bravo en el arco

Manchester City le ganó por 2-0 a Sheffield, el equipo recién ascendido que resultó una revelación en la Premier League, y consiguió tres puntos rehabilitadores luego del duro traspié a mitad de semana frente al Wolverhampton (2-3).

Claudio Bravo fue titular por suspensión de Ederson y tuvo una actuación casi sin sobresaltos, aunque en un momento se vio ayudado por el Var.

Se trató de la primera vez en casi un año y medio que el meta nacional pudo disfrutar de una victoria en calidad de titular en la Premier League, tras perder el puesto con arquero brasileño y sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó gran parte de la temporada 2018-2019.

Ayer, el golero chileno no tuvo mucha participación. Salvo un achique donde se le vio atento en la segunda parte, no fue exigido y su cometido no trascendió en el duelo.

En el trámite del encuentro, Sergio Agüero (53’) y Kevin De Bruyne (81’) marcaron para el triunfo “ciudadano”, goles que hicieron olvidar el susto que provocó el tanto de Lys Mousset a los 30’ para el Sheffield y que fue anulado por el Var (posición de adelanto).

LIVERPOOL

NO AFLOJA

Liverpool cosechó un exigido triunfo por 1-0 sobre Wolverhampton, también por la vigésima fecha de la Premier, cerrando el año con una abismal diferencia como líder exclusivo del torneo. El único tanto lo consiguió Sadio Mané (42’).

Estos fueron todos los resultados del fin de semana:

Sábado 28

Brighton 2 – Bournemouth 0.

Newcastle 1 – Everton 2.

Southampton 1 – Crystal Palace 1.

Watford 3 – Aston Villa 0.

Norwich 2 – Tottenham 2.

West Ham 1 – Leicester 2.

Burnley 0 – Manchester United 2.

Ayer

Arsenal 1 – Chelsea 2.

Liverpool 1 – Wolverhampton 0.

Manchester City 2 – Sheffield 0.

POSICIONES

1.- Liverpool 55 puntos.

2.- Leicester 42.

3.- Manchester City 41.

4.- Chelsea 35.

5.- Manchester United 31.

6.- Tottenham y Wolverhampton 30.

8.- Sheffield 29.

9.- Crystal Palace 27.

10.- Everton y Newcastle 25.

12.- Arsenal y Burnley 24.

14.- Brighton 23.

15.- Southampton 22.

16.- Bournemouth 20.

17.- West Ham 19.

18.- Aston Villa 18.

19.- Watford 16.

20.- Norwich 13.

Nota: está pendiente el partido West Ham – Liverpool.

BIELSA LIDER

En otro plano, Leeds volvió a las victorias después de dos semanas y lo hizo de forma dramática. El equipo comandado por Marcelo Bielsa estaba igualado con Birmingham hasta los descuentos, pero un autogol de Wes Harding (95’) decidió el partido con un 5-4 a favor del elenco que dirige el “Loco”.

West Bromwich, que pelea codo a codo con Leeds en la Championship (segunda división inglesa), perdió por 0-2 ante Middlesbrough, por lo que el triunfo le permitió a Leeds alcanzarlo en el primer lugar de la tabla con 51 puntos tras 25 fechas disputadas.