Claudio Bravo peleará con todo la titularidad

A pesar del tremendo nivel que mostró Claudio Bravo en los amistosos de pretemporada del Manchester City, y ser figura en el título de la Community Shield frente al Liverpool atajando un penal , todo indica que Ederson volverá a la titularidad del arco en el duelo de este sábado frente al West Ham de Manuel Pellegrini, por el inicio de la Premier League 2019 – 2020.

Sin embargo, el portero chileno se mostró optimista de volver a ser estelar gracias a su buen presente y que la lucha con el brasileño podría ser partido a partido.

“Ederson ha estado jugando increíblemente desde su llegada, pero también es consciente de que estoy detrás de él, presionándolo”, reconoció el golero a un medio ingles.

“Nunca pierdo el gen competitivo y el hambre de seguir entrenando, jugando y luchando por los trofeos. Yo siempre quiero estar ahí”, añadió.

“Soy consciente de que cuando no he tenido la oportunidad de jugar, mi papel es apoyarlo, ayudarlo y darle consejos. Con mi experiencia y mi carrera, tiene sentido que sea yo quien lo apoye no sólo a él, sino también a los porteros más jóvenes del equipo”.