Cobresal, el primer club chileno que vuelve a entrenar en cancha

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud detalla que en la Región de Atacama hay solamente 12 contagios de coronavirus, todos localizados en Copiapó y Tierra Amarilla, mientras que a El Salvador no ha llegado el Covid-19.

Una muy buena noticia para Cobresal, que en virtud de la situación decidió comenzar a trabajar en cancha en medio del receso del fútbol chileno por la emergencia sanitaria. De esta manera, el cuadro “minero” es el primer equipo profesional que puede realizarlo, a la espera de que surjan novedades respecto al reinicio de la temporada.

CONDICIONES

“Llevamos aproximadamente diez días entrenando día por medio en cancha, en grupos pequeños de cinco o seis jugadores. Vamos cambiando los trabajos cada hora y está dentro de las posibilidades de vivir en El Salvador”, explicó el entrenador Gustavo Huerta en conversación con Radio ADN.

De todas formas, los futbolistas deben cumplir un protocolo de seguridad. “Al jugador se le toma la temperatura, no se viste en el camarín, la ropa la tienen en sus casas, se duchan en sus casas, no se comparte antes del entrenamiento. Llegan, hacen lo justo y se van”, apuntó el DT.

“COMO NIÑOS”

Antes hubo un acuerdo con el plantel. “Conversamos con los capitanes y jugadores y con la gente del Sifup, para que supieran que había una disposición, no una obligación. Y los jugadores después de dos semanas en su casa llegaron a la cancha y parecían niños chicos”, celebró Huerta.

De cara al reinicio de la actividad, cuando se supere la emergencia sanitaria, Huerta detalló que “quince días antes de que se reinicie el campeonato nos meteremos en la organización de juego y en la puesta a punto”.

Mientras tanto, el retorno a las canchas es una incógnita y el grueso de los planteles se mantiene entrenando en casa con pautas dictadas mediante teletrabajo por sus respectivos clubes.

