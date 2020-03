Coi se tomará un mes para decidir si aplaza los JJ.OO.

Al igual que varias potencias mundiales que

ya alzaron la voz, los deportistas chilenos

también son partidarios de una postergación.

El Comité Olímpico Internacional (Coi) se dio un plazo de cuatro semanas para estudiar qué hacer con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, “incluyendo el escenario del aplazamiento”, por la crisis sanitaria mundial que ha desencadenado la pandemia de coronavirus.

El organismo apuntó en un comunicado que “para cuidar la salud de todos los involucrados y para contribuir a la contención del coronavirus, la mesa ejecutiva del Coi anunció este domingo (ayer) que planificarán nuevos escenarios para los Juegos Olímpicos de Tokio”.

“Estos escenarios tienen relación con la modificación de los actuales planes operacionales para los Juegos, y también con cambios para la fecha de inicio del evento”, agregó la nota publicada en el sitio web oficial del organismo.

Está previsto que la cita de los cinco anillos se realice del 24 de julio al 9 de agosto. En tanto, dos semanas después se disputarán los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre.

APLAZAMIENTO,

NO CANCELACION

“La cancelación definitiva de los JJ.OO. no está en la agenda”, aclaró el Coi y así lo confirmó horas más tarde el alemán Thomas Bach, presidente de la entidad en una carta dirigida a los deportistas.

“Al igual que usted, nos encontramos en un dilema: la cancelación de los Juegos destruiría el sueño olímpico de 11.000 atletas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales, del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, muy probablemente para los atletas paralímpicos, y para todas las personas que los apoyan, como entrenadores, médicos, funcionarios, compañeros de entrenamiento, amigos y familiares. La cancelación no resolvería ningún problema y no ayudaría a nadie. Por lo tanto, no está en nuestra agenda”, expresó tajante.

Agregó que frente a un eventual aplazamiento, “hoy no podría determinar una nueva fecha para los Juegos Olímpicos debido a la incertidumbre en ambas direcciones: una mejora, como estamos viendo en varios países gracias a las severas medidas que se están tomando, o un deterioro de la situación en otros países”.

BUSCANDO FECHAS

Si en definitiva el Coi decide posponer los JJ.OO., existirían cuatro opciones de fechas. La primera sería un mes después de la original, o sea del 25 de agosto al 9 de septiembre, lo que obligaría a “correr” los Paralímpicos. Además esa fecha chocaría con los calendarios del fútbol, la NBA, el tenis y el golf.

La segunda opción es ganar más tiempo y pasarlos a octubre, como ya ocurrió en los Juegos de 1964, que se celebraron ese mes. El problema sería que se toparía esta fecha con las ligas polideportivas, que deberían readaptarse, y con la NBC.

Ahora, si se posterga la cita para 2021, habría que mover dos Mundiales importantes (atletismo y natación). Finalmente, está la alternativa de trasladar los Juegos de Tokio para 2022, pero el problema es que muchos deportistas quedarían en el camino y, además, esta fecha parece demasiado cercana a los JJ.OO. de París 2024.

ATLETAS CHILENOS

Mientras tanto, el llamado de organismos deportivos internacionales de países como Noruega, Brasil, Francia y Estados Unidos para aplazar los Juegos de Tokio, resonó en la opinión de la mayoría de los atletas chilenos ya clasificados al certamen.

“Viendo el calendario y considerando lo que cuesta planificar, para mí estamos bastante encima. Entonces, si no se sabe lo que va a pasar en cuatro meses y ya se han perdido varias semanas, una buena alternativa sería posponerlos”, comentó Francisca Crovetto (tiro skeet).

El luchador nacional Yasmani Acosta opinó que, “si se realizan los Juegos, los atletas no tendrán preparación óptima. Es el mayor megaevento del mundo deportivo y no llegar bien preparados no es positivo”.

Para el pentatleta Esteban Bustos, “la salud de todos es primordial” y efectuar la cita en la fecha original implica “seguir propagando” el coronavirus.

En tanto la rider chilena (BMX) Macarena Pérez, enfatizó que “deben tomar una medida pronto, ya que se nos está haciendo demasiado difícil entrenar”.