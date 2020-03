Colo Colo aplaza contratación de nuevo entrenador y hasta cinco jugadores podrían partir

El directorio de Blanco y Negro, la concesionaria que administra a Colo Colo, tomó la decisión de postergar la contratación del nuevo director técnico hasta que las condiciones sanitarias por efectos del coronavirus permitan el regreso a la normalidad en el fútbol nacional.

“De manera responsable decidimos posponer la búsqueda de entrenador mientras no se pueda ir a trabajar. De qué nos sirve un entrenador si no puedes trabajar”, argumentó ayer Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de la sociedad anónima alba.

“Esa es la realidad, no se puede trabajar por razones de salud. Y la salud está antes que cualquiera de las otras acciones que podamos tomar. Eso nos hace limitarnos a seguir recibiendo antecedentes, analizando, estudiando, etcétera”, continuó.

Para el personero albo, se necesita “una situación de cierta normalidad en cuanto, al menos, los entrenamientos, y tener una fecha de inicio del torneo. Mientras eso no esté listo sería irresponsable que hiciéramos un contrato con un entrenador. Pueden pasar meses o días…”.

En medio de ese panorama, continuará como técnico interino el paraguayo Gualberto Jara, mientras gana terreno el nombre del argentino Sergio Batista por sobre otros candidatos que hoy parecen relegados, como Gustavo Alfaro y Gustavo Quinteros.

EL MONUMENTAL

TAMBIEN ESPERA

Por otro lado, Blanco y Negro está analizando cancelar nuevamente la licitación por el proyecto para remodelar el estadio Monumental.

“Si bien falta un tiempo, todo indica que en abril será complicado hacer algo. Todos dicen que el ‘peak ‘de la enfermedad será el próximo mes y con eso no se podrá iniciar nada ni invitar a nadie”, explicó Mayne-Nicholls.

Lo anterior se suma al panorama económico complicado tras el estallido social ocurrido en octubre, un problema que se agrava con la inactividad ocasionada por el coronavirus.

“Mientras no tengamos una estabilidad financiera como club y como país, se ve difícil proyectar el inicio de un plan como el del estadio. No hay claridad de cuándo vuelve el fútbol acá en Chile ni a nivel internacional. No hay nada confirmado, hay mucha incertidumbre”, insistió.

REUNION VIRTUAL

Con los directivos en sus hogares cumpliendo la cuarentena, la reunión del directorio de ByN agendada para hoy se efectuará de manera virtual. “Sabemos que no es aconsejable que se junten grupos de personas, así que lo haremos de esa manera”, comentó Daniel Morón, director de la concesionaria.

El tema a tratar será sobre el nuevo entrenador, pero no habrá una decisión. “Va a ser informativo: Marcelo (Espina, gerente deportivo) tiene que haber visto algunos nombres, haber sondeado algo y ahora seguramente nos va a exponer alguna opción para que el directorio vaya armando el tema”, complementó el ex arquero albo.

VENTAS POR CRISIS

En el plano de las especulaciones, Colo Colo estaría analizando vender hasta cinco jugadores en medio de la crisis que ha desatado el coronavirus en todo el mundo y que ha golpeado fuertemente las arcas de los clubes.

La idea sería generar ingresos en el mercado de mitad de campeonato para solventar las necesidades de la institución y el primero de la lista es Iván Morales. El delantero de 20 años no gozó de minutos en lo que se alcanzó a jugar en el Torneo Nacional. De momento sigue recuperándose de una lesión y manejaría ofertas de Brasil, la MLS de Estados Unidos e incluso algunos equipos menores de España.

Gabriel Costa también asoma como uno de los apuntados para dejar el cuadro de Macul. Con la salida de Mario Salas de la banca, el atacante perdió terreno y podría emigrar al Alianza Lima, que sería justamente el nuevo club del “comandante”.

SUAZO Y OPAZO

Gabriel Suazo es otra carta. Lleva varios años consolidado en el equipo titular de Colo Colo, y, si bien ha recibido ofertas, nada se ha concretado. Está tasado en un millón de dólares.

En tanto, las destacadas actuaciones de Oscar Opazo en Colo Colo y la “Roja”, lo tienen en vitrina. Su pase cuesta un millón y medio de dólares. El lateral, quien termina contrato a fin de año, quiere partir, pero aún no tiene nada concreto.

Finalmente, asomaría como opción de venta el meta Brayan Cortés, uno de los cuestionados en lo que va del año. Si bien Colo Colo vio una gran proyección en él al contratarlo, los errores cometidos en cancha lo tendrían como “transferible”, más si su calidad de seleccionado chileno podría reportar ingresos no menores.