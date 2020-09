Colo Colo arriesga perder los puntos por “negligencia”

Polémico caso de la suspensión del partido contra Antofagasta pasó al Tribunal de Disciplina. Blanco y Negro “culpa” a la ANFP.

No se ve tranquilo el panorama para Colo Colo tras la bullada y polémica suspensión del cotejo ante Antofagasta que debía jugarse el sábado.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció ayer que el club albo podría perder los tres puntos debido a la responsabilidad que tuvo en la cancelación del encuentro. “Vamos a investigar todas las infracciones que se cometieron. Colo Colo puede perder los tres puntos o el partido puede reprogramarse”, adelantó el timonel en Quilín.

También confirmó que Antofagasta ya hizo la denuncia reclamando la victoria por secretaría y ahora el caso pasa al Tribunal de Penalidades de la ANFP.

El ente rector se sumará aportando antecedentes. “Aquí hay una negligencia del club, no se cumplieron los protocolos… Vamos a reunir la información para solicitar al tribunal de penalidades la evaluación de este partido”, enfatizó Milad.

RESPONSABILIDAD

“El tribunal tiene la facultad de optar por la pérdida de tres puntos para Colo Colo. Fue un problema de tiempo, no estaríamos hablando de esto si todo se hubiese hecho en los tiempos adecuados, como lo hizo la UC (al retornar de inmediato tras su partido en Colombia). Hubo un problema logístico en Colo Colo. Se infringieron procedimientos y normas sanitarias y hay que ver los grados de responsabilidad del club”, siguió.

Milad fue más allá. “Colo Colo tiene varias infracciones al respecto del partido: romper la cuarentena, presentó los exámenes a menos de 24 horas antes del partido, el no ingreso del bus al estadio… El club ha incumplido procedimientos y penalidades que incurren además en una sanción monetaria”.

Finalmente, el dirigente reiteró por qué se suspendió el partido y explicó el motivo por el que no se podía jugar con juveniles por parte de Colo Colo. “Se exigen 72 horas antes los exámenes PCR de la delegación a participar en un partido. En ese momento no se podía reemplazar por juveniles porque no tenían los exámenes. Sólo se exige a quienes contempla la delegación. Se incumplió una restricción, hubo riesgo de contagio y por eso se optó por suspender el partido”.

MAYNE-NICHOLLS

En tanto, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, se mostró sorprendido por las palabras de Milad.

“Colo Colo no jugó el partido el sábado porque la ANFP procedió a suspenderlo. En el primer párrafo del comunicado que ellos publicaron en su web oficial dice claramente que ellos determinaron suspender el encuentro”, arrancó el personero albo.

“Nosotros no teníamos ningún problema en jugar el partido (…), pero si nos impiden hacerlo no se puede jugar. Hay una contradicción muy grande entre lo que se dijo hoy (ayer) y lo que comunicaron el sábado. Es difícil entender cómo una suspensión de ellos nos puede acarrear a nosotros una sanción”, agregó.

“Cumplimos con todos los protocolos y estábamos listos para jugar… Pero si el presidente quiere llevar esto al Tribunal de Disciplina, ahí mostraremos todos los antecedentes”, complementó.

VARIAS DUDAS

Más allá de que el director deportivo de ByN, Marcelo Espina, aseguró que “la planificación del regreso desde Brasil estaba lista desde antes de saber el horario del encuentro con Antofagasta”, surgen varias dudas, partiendo de la base que Colo Colo llegaba al mencionado compromiso con un marcado desgaste y diez bajas confirmadas, entre ellos figuras como Esteban Paredes, Julio Barroso, Matías Zaldivia y Oscar Opazo.

De entrada, los albos viajaron al partido del pasado miércoles con Atlético Paranaense en un chárter privado para agilizar el traslado, sin embargo -ya conocido en Brasil el caso de un dirigente albo contagiado con Covid-19- el equipo no retornó a Chile de inmediato tras el partido, sino que permaneció en Curitiba para “descansar”, lo que finalmente originó el retraso en la toma de los exámenes PCR, efectuados contra el tiempo el viernes (los resultados estuvieron recién el sábado en la mañana), con las consecuencias ya descritas.

¿Se buscó a propósito la suspensión del partido contra Antofagasta considerando las bajas albas? ¿Por qué el dirigente contagiado no se quedó en cuarentena en Brasil y retornó el resto de la delegación? ¿Hubo derechamente mala planificación?… Son algunas de las interrogantes que deberá resolver el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

PROTESTA

Lo concreto es que la capacidad de gestión de ByN continúa en entredicho y por ello los hinchas de Colo Colo hicieron sentir su malestar con una protesta contra la gerenciadora ayer en las afueras del estadio Monumental, previo al viaje del plantel a Uruguay para el encuentro de hoy con Peñarol.

“Blanco y Negro, su tiempo se acabó”, fue una de las pancartas que se leyó afuera del recinto deportivo, además de otras banderas con imágenes contra el mandamás Aníbal Mosa, Mayne-Nicholls y Espina.