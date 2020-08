Colo Colo: Cortés se abre a partir

En medio de su preparación para el “redebut” en el Campeonato Nacional, este sábado contra Wanderers en el Monumental (14,30 horas, de Magallanes), un tema inquietante ronda a Colo Colo.

En el reducto de Macul hay preocupación por una oferta que recibió el portero titular Brayan Cortés, quien podría dejar la tienda alba para partir con 25 años al fútbol europeo.

Cádiz, elenco que concretó recientemente su ascenso a la máxima categoría del balompié español, está interesado en el meta nacional y el mismo jugador confirmó contactos. “Supe que llegaron algunos llamados, pero eso lo ve mi representante, ellos están manejando ese tipo de informaciones. Más allá no me he metido mucho, estoy cien por ciento concentrado en Colo Colo”, comentó el arquero al portal encancha.cl.

ILUSIONADO

“Me gustaría mucho, ojalá llegue la oportunidad de partir, cualquier jugador quiere jugar afuera, pero me lo tomo con tranquilidad. Por ahora quiero andar bien acá en Colo Colo y ojalá jugar en el extranjero cuando se dé. Esa es mi meta”, complementó Cortés.

El ex meta de Iquique, quien también ha sido considerado durante el proceso de Reinaldo Rueda en la Selección Chilena, llegó a Colo Colo para reforzar al equipo de cara a la temporada 2018, siendo durante todo ese año suplente del argentino Agustín Orión.

En total ha jugado 40 encuentros con la camiseta del “cacique” y fue pieza fundamental en la obtención de la Copa Chile 2019. Si parte, el candidato natural a la titularidad será Miguel Pinto.

En otro plano, luego del conflicto con Umbro, Colo Colo está trabajando para buscar una nueva marca de camiseta. En esa línea, los directores de la concesionaria Blanco y Negro tendrán hoy una reunión para analizar las ofertas, tema que “debiera definirse” durante la misma jornada, adelantaron desde la administradora alba. Trascendió que varias empresas hicieron llegar sus propuestas.