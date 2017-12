Colo Colo defiende a Mosa tras nuevo ataque de Barrios

Lucas Barrios dio a conocer su versión de los hechos tras su fallido arribo a Colo Colo y aseguró que el presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa, “mintió”.

En declaraciones a Fox Sports Chile, el delantero de 33 años volvió a atacar verbalmente al personero, tal como cuando recién comenzaban los contactos.

Esta vez manifestó que “es un momento muy triste para mí, porque puse todas mis ganas para volver al club donde quería estar. El presidente dijo que no se dieron las cosas por temas de dinero y es totalmente mentira…”.

Según el atacante paraguayo-argentino, fue Pablo Guede quien intercedió para que recibiera a Mosa en Buenos Aires y “accedí por los hinchas a reunirme con él… Nos sentamos a las 11 de la mañana (del viernes), estuvimos reunidos una hora. Estaba todo cerrado, habíamos dejado todo listo y sólo faltaba la firma. Yo iba a Santiago, porque estaba cerrándose todo”.

Luego detalló que incluso “le dije a mi familia que volvía a Chile, pero tras dos horas me habló mi empresario y me dijo que Mosa se tiró para atrás con la negociación…”.

DURO ATAQUE

Acto seguido, Barrios, quien recientemente fue desvinculado por Gremio de Porto Alegre, se lanzó con todo contra Mosa: “El le hizo creer a la gente de Colo Colo que venía a ‘firmarme’, me lo dijo a mí que estaba todo cerrado y a las dos horas se retractó, después de que me fui del hotel… Que no mienta más. Este presidente nunca me quiso y me viene a decir que esto es un tema económico… Jugué en China, en Rusia, y ¿esto es un tema de dinero?… Esta es una estrategia armada en conjunto por el presidente para dejarme mal con la gente y decirle al hincha colocolino que se esforzó por contratarme. Me duele mucho todo esto”.

Finalmente, expresó que “yo le dije a Pablo (Guede) que quería ir por la gloria a Colo Colo, que iba a ganar cosas, pero gente como (Aníbal) Mosa le hace mal al fútbol. Trata al jugador como un papel, digno de un empresario. En Colo Colo somos una familia”.

COMUNICADO ALBO

Blanco & Negro no dejó pasar los dichos de Barrios y respondió ayer a través de un comunicado entregando la versión oficial de Colo Colo.

“En el hotel de la ciudad de Buenos Aires se le hizo una oferta económica concreta al representante del jugador, la cual no fue aceptada ya que sus pretensiones eran mayores a esa oferta e imposibles de satisfacer por parte de nuestra institución”, escribió el club.

“En ningún momento se dejó esperando por dos horas al jugador, como él expresó en una entrevista posterior. En todo momento los dos representantes de Blanco & Negro (Mosa y Pablo Morales) estuvieron en la cafetería del hotel, desde las 10,00 hasta las 16,30 horas”, continuó el escrito.

Además, desde Macul dejaron en claro que Mosa quería el fichaje de Barrios y “prueba de ello es que fue el propio presidente quien viajó hasta la capital trasandina para llevar la oferta”.

“Por último queremos señalar que al final de la operación jamás se dobló la oferta como se dice por parte del jugador. Nuestras finanzas son muy importantes y serias como para estar jugando con ellas a última hora”, siguió la nota, enfatizando que “hicimos lo humanamente posible por traer a Barrios”.

CARMONA SE CAE

Mientras tanto, otro fichaje que estaba en la mira de los albos tampoco llegaría. Se trata del volante nacional Carlos Carmona, quien habría recibido una oferta de última hora de su equipo, el Atlanta de Estados Unidos, para quedarse otro año bajo la batuta del técnico Gerardo Martino.

Además, el contrato ofrecido por el conjunto de la MLS superaría con creces el sueldo que Carmona podría ganar en Colo Colo, por lo que el volante tomaría la decisión de seguir en Estados Unidos.