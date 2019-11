Colo Colo es un desastre en los amistosos: ahora lo goleó O’Higgins

Colo Colo volvió a tener un apronte para el olvido en el estadio Monumental, donde continúa trabajando a la espera de que se reanude el Campeonato Nacional, que ya ha suspendido tres fechas debido al estallido social que se registra en nuestro país.

Ayer O’Higgins le propinó un categórico 5-0 en las canchas de entrenamiento del recinto de Macul.

En la primera mitad la visita se puso en ventaja con dos goles de Matías Sepúlveda, uno de cabeza y otro de “pelota muerta”.

Luego en el complemento llegó la debacle alba, pues Lucas Fierro en dos oportunidades y David Salazar terminaron por configurar el expresivo marcador.

Recordemos que en el amistoso anterior, Unión Española goleó por 5-1 a Colo Colo también en el Monumental.

EXTRAVIADOS

Así, el elenco de Mario Salas parece haber extraviado el libreto, afectado por la inactividad justo cuando se alista para afrontar el clásico contra Universidad Católica en el marco de la 25ª jornada, que marcará la reanudación del Torneo Nacional en fecha aún no determinada.

Recordemos que si la UC le gana a los albos en San Carlos de Apoquindo y Palestino no pasa de un empate frente a Unión Española, los cruzados asegurarán el título con cinco fechas de antelación.

¿SIN PUBLICO?

En otro plano, luego de que surgieran rumores sobre la posibilidad de reanudar el Campeonato Nacional sin público en los estadios debido a los problemas de seguridad ocasionados por las manifestaciones en el país, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aseguró ayer que Colo Colo rechaza de antemano esa opción.

“A nosotros no nos interesa jugar sin público, así el fútbol no es un espectáculo. El fútbol se debe a su público. Nunca ha estado aquí en la mesa esa posibilidad”, afirmó.

“Evidentemente estamos preocupados. No sólo nosotros, sino que me imagino todos. Son ya tres semanas sin fútbol, hay una merma en todo sentido. La principal es que la continuidad en el juego baja, eso lo sabemos todos”, añadió el personero.

Dijo que “no es lo mismo el rendimiento cuando se juega todos los domingo que cuando lo hacemos cada tres semanas. Eso nos preocupa y mucho, pero tenemos que entender que la situación del país también es un tema que hay que tener presente”, complementó.

En la misma línea, Mayne-Nicholls subrayó que “el fútbol no puede ser una isla dentro del país y si las condiciones no se dan para jugar tendremos que esperar, aunque terminemos el torneo en enero. No veo por qué el campeonato tiene que terminar antes del 31 de diciembre, no va a ser la primera ni la última vez”.