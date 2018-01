Colo Colo: Gutiérrez es la opción si no llega Carmona

Felipe Gutiérrez, volante formado en Universidad Católica y cuyo pase pertenece en la actualidad al Betis de España, es la alternativa que manejan en Colo Colo ante la posibilidad de que se caiga el traspaso de Carlos Carmona, quien recibió una jugosa oferta para renovar su contrato con Atlanta United.

Carmona es la primera opción del elenco albo de cara al torneo nacional 2018 y la Copa Libertadores, no obstante, el cuadro de la MLS le ofreció un alza en su sueldo, lo que trabó la negociación con Blanco & Negro.

A PRESTAMO

Por su parte, “Pipe” Gutiérrez finalizó su préstamo en Internacional de Porto Alegre (elenco que desea renovar el vínculo) y si Colo Colo quiere sentarse a negociar debe hacerlo con Betis.

El vicepresidente del club español, José Miguel López Catalán, dijo que hasta el club andaluz no ha llegado ninguna oferta por el futbolista. “Por ahora estamos a la espera. Hablaremos estos días, porque recién se incorporó hoy (ayer)”, apuntó el dirigente.

Recordemos que otros volante que suena, pero para el puesto de enganche, es César Pinares, ex Unión Española y quien retornó desde Emiratos Arabes luego de tres meses en que no consiguió adaptarse.

OTROS NOMBRES

En materia ofensiva, el delantero Lisandro López es uno de los nombres que surgió en Colo Colo tras la fallida llegada de Lucas Barrios, no obstante, desde Racing de Avellaneda aseguran que Eduardo Coudet, flamante técnico de la “Academia”, lo tiene considerado.

Eso sí, el portero albo Agustín Orión fue compañero de López, lo que supone un acercamiento al menos con el delantero de Olympique Marsella. López también sonó días atrás como posible refuerzo de Universidad Católica.

También surgieron como opciones los paraguayos Brian Montenegro (24 años / Olimpia) y Pablo Zeballos (31 / Sol de América), ambos ex seleccionados “guaraníes”.

Montenegro viene de anotar 10 goles en la liga local y tuvo una incursión por Inglaterra defendiendo al West Ham y a Leeds. Además defendió a Lanús en 2016 pero no tuvo continuidad.

Zeballos, por su parte, registra incursiones internacionales en Botafogo, Atlético Nacional de Colombia y Cruz Azul de México, entre otros clubes.

