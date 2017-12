Colo Colo negocia con Carmona y se ilusiona por el presente de Barrios

El representante de Carlos Carmona, Mauricio Valenzuela, se reunió ayer con el directivo de Blanco & Negro, Pablo Morales, quien forma parte de la comisión fútbol, para afinar los detalles de la llegada del volante coquimbano a Colo Colo.

“En el encuentro se busca llegar a un acuerdo para lograr el fichaje del ex jugador de O’Higgins y también para buscar fórmulas que destraben su salida de Atlanta United, que milita en la MLS de Estados Unidos”, aseguró el portal de radio Cooperativa.

Carmona cumplirá 32 años el 21 de febrero y anteriormente tuvo pasos por los clubes italianos Atalanta (2010-2017) y Reggina (2008-2010), además de O’Higgins (2008) y Coquimbo (2004-2007).

Asimismo, participó con la “Roja” en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 (avanzando en ambos hasta octavos de final) y campeonó en la China Cup del año pasado. Como juvenil estuvo presente en los Mundiales Sub-20 de Holanda 2005 (octavos de final) y Canadá 2007 (tercer lugar).

VUELVE GUEDE

Mientras tanto, el entrenador albo Pablo Guede retornó ayer al país para pasar sus últimos días de vacaciones, atento a lo que ocurre con las negociaciones para potenciar el plantel de cara al próximo campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores 2018.

Por otro lado, se espera agendar para fines de enero la Noche Alba, ocasión en que será presentada la nueva plantilla para cerrar la jornada con un amistoso que sería ante Peñarol de Uruguay o Cerro Porteño de Paraguay.

NUMEROS DE

LUCAS BARRIOS

Además de Carmona, en Colo Colo esperan concretar a la brevedad la contratación de Lucas Barrios, desechado por Junior de Barranquilla y recientemente desvinculado de Gremio de Porto Alegre. El contrato del atacante argentino-paraguayo sería por dos temporadas.

A sus 33 años, Barrios ganaría $62 millones mensuales en la tienda alba, donde brilló desde comienzos de 2008 hasta julio de 2009.

En el Monumental se ilusionan con contar nuevamente con el talento del nacido en San Fernando (provincia de Buenos Aires) sobre todo por el buen 2017 que tuvo en Gremio.

El ex Palmeiras, Montpellier de Francia y Borussia Dortmund, entre otros clubes, disputó este año con la camiseta del elenco de Porto Alegre 46 partidos y marcó 19 goles. De hecho, el torneo que más jugó en Brasil fue la Serie “A”, donde vio acción en 17 encuentros y anotó cuatro dianas.

En el campeonato Gaucho estuvo presente en siete compromisos y sumó tres goles, mientras que en el Paulista sólo jugó un lance y marcó igual número de tantos, y en la Primera Liga también fue titular en un pleito y no registró dianas.

Además, durante este año Barrios se coronó campeón de la Copa Libertadores tras derrotar con Gremio en la final a Lanús de Argentina. En dicho certamen anotó seis tantos en los 13 partidos que jugó.

En resumen, fue un buen año de la “Pantera”, a todas luces, el refuerzo “top” que los hinchas albos sueñan con ver nuevamente vestido de blanco.

MIIKO ALBORNOZ

El zaguero sueco-chileno Miiko Albornoz, quien fue seleccionado nacional cuando Jorge Sampaoli estuvo en la banca de la “Roja”, es otro posible refuerzo que se acerca a Colo Colo.

El lateral zurdo y ocasional zaguero central tiene 27 años recién cumplidos y nació en Estocolmo (Suecia). De padre chileno y madre oriunda de Finlandia, hoy defiende los colores del Hannover en la Bundesliga Alemana, donde se encuentra relegado a la suplencia, en buena parte debido a que viene saliendo de una rebelde lesión muscular.

En el club germano lleva cuatro años y ha jugado en total 84 partidos, siendo su mejor temporada la de 2016-2017, cuando Hannover estaba en segunda división.

Cabe mencionar que el sueco-chileno fue parte del plantel de la “Roja” que levantó la Copa América 2015 en nuestro país y también estuvo dentro de la nómina final del Mundial de Brasil 2014.

“SUPEREQUIPO”

Si Colo Colo llega a concretar el arribo de estos tres jugadores, Pablo Guede podrá contar con un equipos “soñado” de cara a los desafíos que se aproximan en 2018.

Especulando, una posible oncena estelar sería con Agustín Orión; Oscar Opazo, Matías Zaldivia, Julio Barroso, Miiko Albornoz; Carlos Carmona, Claudio Baeza; Jaime Valdés, Jorge Valdivia; Lucas Barrios y Esteban Paredes.

Trascendió que el delantero uruguayo Octavio Rivero podría emigrar al fútbol mexicano ya que maneja una tentadora oferta del América.

