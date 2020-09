Colo Colo pierde ante O’Higgins y se hunde

O’Higgins llegaba como uno de los colistas del Torneo Nacional a su compromiso de ayer ante Colo Colo en el estadio Monumental y supo golpear en el momento preciso para ganarle a los albos por la cuenta mínima, dejándolos cada vez más cerca del fondo de la tabla.

De nada sirvieron los siete cambios que hizo el técnico Gualberto Jara respecto al superclásico contra Universidad de Chile (1-1).

Más allá de los nombres, no se ve una idea clara. Ni siquiera hubo situaciones de riesgo en el arco de la visita. Peor aún, desde la vuelta al fútbol, el “cacique” no ha ganado, pues, además del encuentro ante O’Higgins, perdió con Wanderers (0-1) e igualó con los azules.

De hecho, en todo el campeonato Colo Colo suma apenas dos victorias y, tras la jornada de ayer, si La Serena derrota hoy a Audax Italiano, los albos pasarán a formar parte del grupo de cinco colistas.

SERIO PROBLEMA

Mejorar es tan necesario como complejo para Colo Colo. No es sólo la falta de ritmo futbolístico o el tono físico. El club parece dividido por una guerra interna entre dirigentes y plantel desde que se acudió a la Ley de Protección al Empleo.

Por otro lado, Gualberto Jara, quien en primera instancia había asumido como interino, tambalea en el cargo, mientras Leonardo Valencia, uno de los mejores sueldos del plantel, vive sus propios problemas tras las denuncias por violencia intrafamiliar de su ex pareja.

DE MAL EN PEOR

Ayer se acentuaron todos los males. El “Capo de Provincia” dominó desde el pitazo inicial. Manejaba el mediocampo, ganaba los duelos por las bandas y presionaba tras la pérdida.

Los albos, en cambio, se veían como un cuadro tosco, sin identidad ni estructura. Sólo generó algo de riesgo con pinceladas de Matías Fernández y con las corridas de Pablo Mouche. En tanto, al cuestionado Nicolás Blandi nunca le llegó una pelota con ventaja.

La visita avisó con un cabezazo de Facundo Castro y a los 28’ encontró premio. Castro dejó en el suelo a Ronald de la Fuente y colocó el centro al segundo palo. Ahí, libre de marca, estaba Ramón Fernández, ex enganche albo, para empalmar y batir a Miguel Pinto.

COMPLEMENTO

Jara movió el banco para el segundo tiempo, pero no logró alterar el trámite del encuentro. El equipo estaba absolutamente perdido, partido en la mitad de cancha, rifando la pelota con pelotazos de sus centrales o del arquero.

Los rancagüinos cada vez que aceleraban un poco llegaban hasta el área rival. José Luis Muñoz desvió un cabezazo por poco y luego su compañero Roberto Gutiérrez le bloqueó un disparo prácticamente en la línea.

Si hubiese habido público, las pifias habrían sido estruendosas. No hubo arrebato individual ni milagro. Es, sin duda, una de las peores crisis deportivas e institucionales de los albos en el último tiempo y eso que sobran ejemplos para citar. El panorama se ve cada vez más oscuro.

El fin de semana se viene en pasto sintético La Calera, elenco encaramado en la parte alta. Y luego un desafío mayor por Copa Libertadores frente a Peñarol en Pedrero.

ALINEACIONES

Colo Colo (0): Miguel Pinto; Oscar Opazo, Felipe Campos, Julio Barroso, Ronald de la Fuente; Carlos Carmona (46’ César Fuentes), Bryan Soto (46’ Javier Parraguez); Matías Fernández; Gabriel Costa (46’ Marcos Bolados), Nicolás Blandi (74’ Bryan Véjar) y Pablo Mouche. DT: Gualberto Jara.

O’Higgins (1): Augusto Batalla; Moisés González, Diego González, Matías Cahais (89’ Brian Torrealba), Roberto Cereceda; Gerardo Navarrete, Tomás Alarcón; Facundo Castro (70’ Francisco Arancibia), Ramón Fernández, José Luis Muñoz (90’ Matías Meneses); y Roberto Gutiérrez (76’ Matías Sepúlveda). DT: Patricio Graff.

HABLA JARA

Gualberto Jara, técnico de Colo Colo, analizó la derrota con autocrítica. “Tengo que reconocer que hicimos un muy mal partido, el peor de lo que me tocó vivir hasta ahora. No generamos, no tuvimos la pelota, no hicimos lo planificado y se traduce en el resultado. Nos deja preocupados por la posición en que estamos y por lo que se viene”, comentó en rueda de prensa.

Del mismo modo, asumió que se equivocó en la elección de los jugadores y el tema de dosificar con la rotación. “Lo ocurrido en el campo es completa responsabilidad mía”, añadió.

“Desde el punto de vista global, no me gustó el equipo, no tuvimos la pelota, no jugamos en campo rival, dejamos que ellos salieran con claridad, nos llevaron a nuestro arco. En el segundo tiempo tratamos de mejorar, tuvimos más entusiasmo, pero sin claridad suficiente para generar situaciones y dar vuelta el resultado”, complementó.

Jara descartó dar un paso al costado. “El fútbol da revanchas y tenemos la posibilidad el sábado ante La Calera”.

Finalmente, aclaró que este mal rendimiento no es consecuencia de querer dosificar y poner todas las fichas en los futuros encuentros de Copa Libertadores. “Colo Colo no puede estar en esta situación y seguir con este rendimiento. Tenemos que mejorar para llegar bien a la Copa. Debemos elevar el rendimiento individual y colectivo”, sentenció.