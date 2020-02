Colo Colo podría jugar sin público en la Libertadores

Duras sanciones recibiría el equipo albo por los violentos incidentes que ocurrieron en el Monumental.

El intendente (s) de la Región Metropolitana, Enrique Beltrán, adelantó el duro castigo que puede sufrir Colo Colo tras los incidentes del domingo en el estadio Monumental durante el encuentro entre los albos y Universidad Católica.

“Vamos a ver las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley y las aplicaremos al club responsable, en este caso a Colo Colo”, sostuvo la autoridad en vista al duelo por Libertadores ante Athletico Paranaense el 11 de marzo.

“A nosotros nos corresponde el aforo del partido o ver si se juega sin público. La responsabilidad dentro del estadio es de los organizadores y sus medidas de seguridad fueron sobrepasadas. Como Intendencia y Gobierno vamos a exigir mejores estándares a los clubes y a la ANFP. Estamos evaluando y tomando sugerencias para afrontar los próximos partidos”.

COLO COLO

Por su parte el cuadro albo emitió un comunicado en sus redes sociales donde anunciaron sanciones para los responsables, sosteniendo que los culpables no podrán ingresar más al recinto colocolino.

“La persona que vulneró la seguridad del estadio y desplegó el lienzo que originó los incidentes y la posterior suspensión del partido está identificado y detenido”.

“Junto con condenar todos los actos de violencia observados en nuestro estadio, iniciaremos una acuciosa investigación y pondremos a disposición todas nuestras herramientas internas para identificar a los culpables y disponer de estos antecedentes ante la justicia de modo que sea aplicado el máximo rigor de la ley”.

“Independiente de las sanciones que determine la justicia ordinaria a través de sus tribunales, una vez identificados los culpables, Colo Colo prohibirá de por vida el ingreso de estas personas al estadio Monumental”.

SINDICATO

Gamadiel García, como presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, comentó lo que se acordó en la reunión de ayer en la ANFP, donde se reunieron junto a las autoridades.

“Hemos solicitado como sindicato tener la información de las resoluciones del Tribunal respecto a incidentes ocurridos también en semanas anteriores, y llegar a un acuerdo respecto a un protocolo de seguridad”.

Aseguró que como Sifup propusieron un protocolo de seguridad, pero deben acordar con Estadio Seguro. “Nosotros tenemos uno y el otro lo generó Estadio Seguro. Queremos unir criterios y revisar todas las aristas que se nos pueden escapar. Por eso mañana (hoy) tendremos otra reunión”.

“No podemos seguir en esta escalada de círculo vicioso. Si queremos que el fútbol continúe, como todos queremos, hay que trabajar en conjunto y tienen que estar las voluntades de todos”, cerró el ex futbolista.

INFORME ARBITRAL

La ANFP publicó un escueto informe del árbitro Piero Maza donde no habla de la polémica por el penal no cobrado y solamente entregó los motivos que lo llevaron a suspender el encuentro.

En el informe se explica que en el minuto 71 el jugador Nicolás Blandi fue impactado por bombas de estruendo pero no se incluyó una de las situaciones más polémicas con el penal no cobrado a Edson Puch.

El mismo Maza después del partido -y en conversación con CDF- había adelantado que en el documento se explicaría el motivo de por qué no se terminó pitar la falta, a pesar de haber sido revisada por el Var, sin embargo, en la publicación de ayer no se incluye la razón que llevó al árbitro a no cobrar la falta.