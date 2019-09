Colo Colo: “Queremos darle caza a Católica”

Este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional con el desarrollo de la 21ª fecha luego del breve receso por los amistosos de la Selección.

El torneo entra en su recta final y, a falta de diez jornadas, la mesa parece servida para Universidad Católica, que es exclusivo puntero a 13 puntos de su más cercano perseguidor, Colo Colo.

Sin embargo esa marcada diferencia en la tabla no representa un imposible para los albos, quienes creen que todavía pueden dar la pelea por el título.

“Estamos pensando en tratar de darle caza a Católica… Lo mínimo sería clasificar a la Copa Libertadores cada año. Pelearemos el primer lugar hasta el final”, advirtió ayer el zaguero Ronald de la Fuente.

Además, el lateral zurdo ex Universidad de Concepción se refirió al récord de solitario goleador histórico del fútbol chileno que está cerca de alcanzar su compañero Esteban Paredes (le falta un gol para alcanzar los 216 tantos). “Lo de Esteban es impresionante. Lo que más me llama la atención es su profesionalismo, porque él sólo piensa en ganar. Lo del récord todos tenemos la expectativa de que lo logre lo antes posible, no me cabe duda que será así. Pero lo veo motivado pensando sólo en lo colectivo, que es ganar el domingo”, comentó.

Colo Colo visitará este domingo a Universidad de Concepción en el estadio “Ester Roa” a contar de las 12,30 horas.

AUTOCRITICA

EN CATOLICA

Mientras tanto, en San Carlos de Apoquindo habló ayer Cristopher Toselli, quien llamó a no confiarse por la gran ventaja que tiene la UC en la tabla, reconociendo preocupación por la derrota del fin de semana (1-2) en el “Nicolás Chahuán” frente a La Calera por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

“Hay autocrítica. En los primeros 10 minutos entramos desconcentrados, apagados y sabemos que si jugamos al 100 por ciento nos podemos encontrar con equipos que nos pueden ocasionar problemas”, apuntó el meta suplente.

“No nos puede volver a pasar. Si no entramos concentrados nos puede ganar cualquier equipo y somos concientes de eso. Si bien hay una diferencia importante (en el Campeonato Nacional), cada partido es una final para nosotros”, enfatizó.

También se refirió a la fractura de tibia y peroné sufrida por Francisco Silva en el mencionado compromiso. “Es una situación lamentable por la lesión, por la gravedad, porque es muy traumática, es fea a primera vista y provoca conmoción. Lo bueno es que el ‘Gato’ está súper tranquilo, lo fuimos a ver, se encuentra de buen ánimo, sabiendo que si bien es una lesión larga, uno generalmente queda bien”, agregó.

Católica recibirá a O’Higgins el domingo a las 17,30 horas.

VOLANTE AZUL

AL QUIROFANO

En Universidad de Chile, mientras se mentalizan para dar el paso definitivo y eludir el peligro de descenso, se confirmó ayer la baja del volante Jimmy Martínez, quien hoy será operado de un quiste en el ojo izquierdo.

Como habrá receso por las Fiestas Patrias, el mediocampista sólo se perdería el choque de este sábado contra Unión Española en el Santa Laura (17,30 horas) y podría ser alternativa a la vuelta contra Palestino.

“Ya no podemos seguir perdiendo puntos, tenemos que empezar a ganar si queremos salir de esta situación lo antes posible. Ojalá no lleguemos hasta el fin de temporada peleando por quedar en Primera”, comentó el ariete Angelo Henríquez.

Sobre el partido contra los hispanos en el Santa Laura, reconoció que “es una cancha en la que hemos jugado bastantes veces, ahí hemos hecho de local también. Pero estamos entrenando bien. Sólo hay que jugar el partido como si fuera una final, porque así será de ahora en adelante”.

21ª FECHA

Mañana

19,30: Huachipato – Curicó Unido, en el Cap de Talcahuano.

Sábado 14

12,30: Palestino – Coquimbo, en La Cisterna.

15,00: Iquique – Audax Italiano, en Cavancha.

17,30: U. Española – U. de Chile, en el Santa Laura.

Domingo 15

12,30: U. de Concepción – Colo Colo, en el “Ester Roa”.

15,00: Cobresal – Everton, en El Salvador.

17,30: U. Católica – O’Higgins, en San Carlos de Apoquindo.

20,00: La Calera – Antofagasta, en el “Nicolás Cha-huán”.

TABLA AL DIA

1.- U. Católica 46 puntos.

2.- Colo Colo 33.

3.- Audax 31.

4.- La Calera 30 (dif. +7).

5.- Coquimbo 30 (dif. + 5).

6.- O’Higgins 30 (dif. 0).

7.- Palestino 29 (dif. +7).

8.- Huachipato 29 (dif. 0).

9.- Curicó 26 (dif. +1).

10.- U. Española 26 (dif. -8).

11.- Cobresal 24.

12.- Iquique 23.

13.- Everton 22.

14.- U. de Chile 20.

15.- Antofagasta 17.

16.- U. de Concepción 16.