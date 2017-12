Colo Colo se ilusiona con dos “históricos” y la “U” tras los pasos de un “tapado” de Sao Paulo

Se acercan las fiestas de fin de año y, si bien el nuevo campeonato nacional partirá recién el 4 de febrero, los clubes ya están intensificando gestiones para estructurar sus planteles de cara a la temporada 2018.

Por ejemplo, el campeón Colo Colo parece enfocarse derechamente en dos anhelos que hace años rondan el estadio Monumental.

Y la buena noticia es que uno de ellos está disponible para el año que se inicia. El delantero Lucas Barrios (foto izquierda) confirmó en la zona mixta tras la derrota en la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid (0-1), que no seguirá en Gremio de Brasil.

“Ya sabía hace dos meses que no iba a continuar. La gente no se sentó a hablar de dinero ni nada, y así me enteré que no iba a quedarme aquí”, expresó el sábado tras la derrota ante los “merengues” en Emiratos Arabes.

REUNIONES

Trascendió que Barrios viajará la próxima semana a Santiago para reunirse con Aníbal Mosa, presidente de Blanco & Negro. ¿Y cómo se financiaría la compra de su pase y el elevado sueldo?… Con la misma fórmula que utilizó la gerenciadora alba para contratar a Jorge Valdivia: mediante aportes de empresarios.

El otro sueño de la parcialidad colocolina es el retorno de Matías Fernández (foto derecha), quien ya anunció que pretende consolidarse en las filas del Necaxa de México. Sin embargo, está dispuesto a escuchar al club de sus amores y por ello tendría una reunión agendada con Mosa para el sábado 30 del presente.

“Mati” tiene contrato hasta mediados de 2018 con los “rayos”, pero la posibilidad de jugar la Copa Libertadores es un “gancho” que podría tentarlo para volver al club que lo formó. Su pase cuesta un millón de dólares y el sueldo que le ofrecería B&N asciende a 45 millones de pesos chilenos.

¿DE BRASIL A LA “U”?

En cuando a Universidad de Chile, que finalizó tercera en el Transición, el medio brasileño Globoesporte aseguró ayer que está tras los pasos del volante Thomaz Santos, quien milita en Sao Paulo.

Según el sitio de noticias, el futbolista brasileño (nacionalizado boliviano) es pretendido por los azules para su participación en la Copa Libertadores 2018, aunque The Strongest de la liga altiplánica también busca contar con los servicios del enganche.

Santos defendió a Wilstermann de Bolivia durante esta temporada, disputando la Copa Libertadores junto al meta nacional Raúl Olivares. Alcanzó los cuartos de final del certamen continental y sus buenas actuaciones despertaron el interés de Sao Paulo, donde terminó jugando 19 partidos (dos goles).

JARA SE RESIGNA

En otro plano, la “U” está dispuesta a dejar partir al cuestionado central Gonzalo Jara en el caso de que exista una oferta atractiva y más aún considerando que en su contrato está estipulado el pago de 800 mil dólares en enero.

“Gonzalo tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 con la ‘U’ y si aparece alguna opción que sea realmente atractiva, deportiva y económicamente, para Gonzalo y para la ‘U’, se vería la opción de emigrar”, comentó su representante Alan Silberman.

Otra novedad en el Centro Deportivo Azul es la ratificación del joven lateral zurdo Felipe Saavedra (21 años) como refuerzo procedente de San Luis, donde era el dueño de la franja izquierda. “En la ‘U’ hay muchos jugadores de calidad, pero estoy preparado para pelearle el puesto a cualquiera”, advirtió el jugador, quien también puede actuar como volante e incluso de puntero.

TECNICO CRUZADO

Mientras tanto, se sabe que Universidad Católica tuvo una muy mala campaña en el Transición (11º lugar) y que eso le terminó costando el puesto al técnico bicampeón en 2016, Mario Salas.

La búsqueda de su reemplazante ha demorado, pero al parecer en la precordillera ya tienen uno que corre con ventaja: el argentino Luis Zubeldía.

El ex jugador de Lanús, de 36 años, cuenta con pasos por el propio club “granate”, Barcelona y Liga de Quito de Ecuador, Racing de Avellaneda, Santos Laguna, Independiente de Medellín y Deportivo Alavés. Desde este último club, donde dirigió a Guillermo Maripán, fue despedido por malos resultados y hoy se encuentra libre.

En otro plano, ayer se confirmó la renovación de contrato por un año del capitán cruzado Cristián Alvarez (37 años), quien de esta manera echó pie atrás en su decisión de retirarse del profesionalismo.