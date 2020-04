Colo Colo: Sifup recurre a la Inspección del Trabajo

Tras el fracaso del acuerdo en la rebaja de los sueldos y la posterior acogida de Blanco y Negro a la Ley de Protección del Empleo, el caso “Colo Colo” sigue avanzando.

Ayer, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, hizo llegar los antecedentes del caso a la Inspección del Trabajo para verificar la concesionaria alba puede efectivamente recurrir a la mencionada ley.

“Fue una reunión en la que ponemos nuestra postura en conocimiento de la Inspección del Trabajo. Fue bastante larga, porque hay muchos puntos que tenían que ser aclarados. Esperamos que en los próximos días la dirección pueda generar su trabajo con la información que vamos a entregar. Esperaremos las determinaciones que tome su directora y la gente que trabaja con respecto al caso Colo Colo”, comentó García.

MAS CASOS

“El caso ‘Colo Colo’ es uno de los que está marcando la pauta. Hemos realizado este tipo de cuestionamientos también a otras dos instituciones, Temuco y Cobreloa. Algunas llegaron a acuerdos en estas últimas horas y esperamos que Colo Colo pueda generar ese tipo de acuerdo con sus jugadores”, complementó.

Uno de los principales reclamos es que los clubes deberían pagar al menos 22 días del mes en curso debido al “teletrabajo” que efectuaron los jugadores en sus casas. “La fiscalización se hace una vez conocidos los antecedentes. Creemos que hay instituciones deportivas que no están reconociendo los días trabajados. Colo Colo está en fecha de pagar las remuneraciones de abril como corresponde. Los antecedentes están sobre la mesa y quien determina si hay fiscalización es la Dirección del Trabajo”, profundizó García.

MAYNE-NICHOLLS

Durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer la drástica medida tomada por Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, manifestó que a partir de la fecha los jugadores ya “no tenían relación laboral” con la institución, algo que fue desmentido por García.

“Creemos que los acuerdos son la mejor manera de seguir, por la tranquilidad que conlleva al trabajador. En los momentos que se están viviendo, que se malinterpreten situaciones no es lo ideal. Cuando dices que los trabajadores no están dispuestos a que se les baje el sueldo es falso. Cuando indicas en una conferencia de prensa que dejas de tener vínculo laboral con el trabajador es falso. Me gustaría que la información que se entregue sea veraz y no en contra de un trabajador, porque todos están poniendo de su parte. Entregar información contraria a eso, no genera un buen ambiente para nadie”, criticó García.

Finalmente, manifestó que “vamos a poner en conocimiento de la autoridad los antecedentes que tenemos. Hay tiempos que se deben cumplir para que se puedan aplicar las sanciones o la investigación que corresponda”.

