Colo Colo sufre con la Noche Alba y Atlanta no quiere soltar a Carmona

Definitivamente Colo Colo ha tenido un complicado inicio de año. De partida, el tema de los refuerzos sigue complicándose y, para remate, Barcelona de Guayaquil anunció ayer por medio de su cuenta oficial de Twitter que no viajará a Santiago para jugar hoy en la Noche Alba.

“Pedimos disculpas a Colo Colo y a su afición debido a que no podremos presentarnos a la Noche Alba por un tema logístico”, escribió el club en la red social.

El entrenador del equipo de Guayaquil, Guillermo Almada, había manifestado previamente que “estamos esperando la coordinación del vuelo charter por parte de la gente de Colo Colo… Si no se confirma pronto, no viajamos”.

La problemática surgió debido a que el club ecuatoriano rechazó que, ante la falta de cupos, su plantel viaje en dos vuelos. Blanco & Negro ofreció entonces un charter, pero no se pudo gestionar a tiempo el permiso de tráfico aéreo y finalmente el plantel de Barcelona decidió no viajar, por lo que no se presentará hoy a las 22 horas para jugar el anunciado amistoso contra los albos en el Monumental.

“Agradecemos que se nos haya tomado en cuenta y les deseamos el mayor de los éxitos en este 2018”, cerró el comunicado del club “canario”.

17 MIL ENTRADAS

Anoche, la dirigencia de B&N trabajaba contra el tiempo para “salvar” el evento programado para hoy. La idea es conseguir un adversario puesto que ya hay 17 mil entradas.

Por la tarde se realizaron pruebas de sonido para la previa musical que prepara el productor Tomás Cox. “No tengo ninguna información del partido porque yo desde hace 30 años me preocupo sólo de lo que es el espectáculo musical, con harto show del gusto del colocolino. Después de eso, habrá un partido, pero ahí yo no tengo ninguna responsabilidad”, aclaró Cox.

¿Y CARMONA?

Mientras tanto, es prácticamente un hecho que sólo el portero Brayan Cortés, procedente de Iquique, será presentado como refuerzo en la Noche Alba.

Esto, debido a que B&N sigue sin abrochar los nombres que según el capitán Esteban Paredes estaban “casi listos”.

Primero se cayó Francisco “Gato” Silva, quien anunció que continuará en Cruz Azul de México y ayer Atlanta United informó que Carlos Carmona seguirá un año más en el club de la MLS, por lo que tampoco llegaría a Colo Colo.

“Sí. Carmona continuará aquí por toda la temporada”, aseguró ayer el vicepresidente del club norteamericano, Carlos Bocanegra, ante consultas de la prensa estadounidense.

Esta negativa obligaría a la dirigencia alba a reactivar los contactos por el volante de contención uruguayo Egidio Arévalo Ríos (36 años), quien no será considerado en Racing de Avellaneda por el técnico Eduardo “Chacho” Coudet.