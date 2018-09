Colo Colo vela sus armas para crucial choque copero

En tierra derecha para su partido más importante de los últimos 21 años se encuentra Colo Colo, que este jueves recibirá a Palmeiras de Brasil en el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de Copa Libertadores, a partir de las 21,45 horas en el estadio Monumental.

El cuadro albo no ha tenido descanso durante Fiestas Patrias, dada la importancia del choque copero. “No sé si estoy más tenso de lo habitual. Pasa que siento más las derrotas que los triunfos, no me gusta perder. Y caer ante Everton (el pasado 2 de septiembre por 2-4) empañó esa buena semana, donde veníamos de ganar el superclásico y de clasificar ante Corinthians”, comentó el entrenador Héctor Tapia.

Precisamente tras esa derrota fue duramente criticado en las redes sociales por los fanáticos albos. “No tengo nada de eso (redes sociales), pero me cuentan lo que sale… La gente opina sin tener toda la información y eso es parte del cargo que ejercemos los entrenadores. Siempre es más fácil criticar”, sostuvo Tapia.

BARROSO LISTO

En tanto, el central argentino Julio Barroso ya está entrenando luego de la fractura nasal sufrida en la revancha de octavos de final ante Corinthians. El “Almirante” pasó por el quirófano y practica con una mascarilla de protección.

Los albos vencieron el pasado viernes a Santiago Monrning en un amistoso a puertas cerradas (2-0), pero Barroso no jugó. “Se está poniendo a punto futbolísticamente y era un riesgo, pero con el pasar de los días estará en óptimas condiciones”, aseguran desde el Monumental.

Todo apunta a que este jueves el zaguero será titular. “La máscara sólo se usa inicialmente hasta que la fractura consolide o pegue. Habitualmente se debe proteger la lesión por cuatro a seis semanas. Como ellos son profesionales, se adapta la situación protegiendo la zona para que puedan jugar antes”, explicó Jorge Cheyre, médico de Colo Colo.

PROGRAMACION

Así de desarrollarán los encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 (horarios de nuestro país):

Hoy

21,45: Atlético Tucumán . Gremio, en el estadio “José Fierro”.

Mañana

19,30: Independiente de Avellaneda (Pedro Pablo Hernández y Francisco Silva) – River Plate, en Avellaneda.

21,45: Boca Juniors – Cruzeiro, en “La Bombonera”.

Jueves 20

21,45: Colo Colo – Palmeiras, en el Monumental.

REVANCHAS

Las revanchas se desarrollarán así (siempre en horarios de Chile):

Martes 2 de octubre

19,30: River Plate – Independiente (Hernández y Silva), en Buenos Aires.

21,45: Gremio – Atlético Tucumán, en Porto Alegre.

Miércoles 3 de octubre

21,45: Palmeiras – Colo Colo, en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Jueves 4 de octubre

21,45: Cruzeiro – Boca Juniors, en el Mineirao de Belo Horizonte.