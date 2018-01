Colo Colo y Wanderers tras la Supercopa

Los respectivos técnicos de Colo Colo y Wanderers, Pablo Guede y Nicolás Córdova, participaron ayer en el lanzamiento de la Supercopa Chilena que disputarán hoy a partir de las 19 horas en el estadio Nacional.

“Llegamos muy ilusionados a esta final, pero sabemos que no es nada fácil porque enfrentaremos a un gran equipo. Hicimos una muy buena pretemporada y tuvimos la suerte que no hubo muchos lesionados durante la preparación”, comentó el entrenador del conjunto albo, campeón del torneo Transición 2017.

“Lo más importante para nosotros es aspirar a ganar el campeonato y volver a ‘primera’ lo antes posible. Independientemente de que el objetivo real sea otro, debemos afrontar esta final con la mayor seriedad”, dijo por su parte el DT del cuadro porteño, monarca vigente de la Copa Chile.

REFUERZOS ALBOS

Guede no quiso referirse al arribo de Carlos Carmona como segundo refuerzo albo. “Vengo de entrenar, por ahora no me han confirmado nada”, se excusó el DT.

En tanto, sobre Marcos Angeleri reconoció que “está en la lista de refuerzos que le pedí al club. Supe que no venía por un accidente, que después resultó falso. Esperemos que llegue y, si es así, bendito ‘problema’ que voy a tener…”.