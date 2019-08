“Como se dio el partido, fue un buen punto”

Preocupado quedó Gustavo Quinteros. “Nos equivocamos al defender demasiado atrás y no hicimos varias de las cosas que teníamos planificadas”, partió comentando el entrenador de Universidad Católica.

“La idea era meter tres volantes para tener la pelota y aprovechar las subidas por las bandas, pero lo que pensábamos no se dio en el juego. Nos hicieron daño con las pelotas aéreas y debemos seguir trabajando en esos aspectos”, añadió el técnico argentino.

“Más allá de no jugar un gran partido, seguimos manteniendo una buena ventaja con el que nos sigue, y eso es lo positivo de este partido”, rescató.

Quinteros sostuvo que “nos encontramos con la ‘U’ que esperábamos, pero no hicimos lo que teníamos que hacer para dañar más. No ganamos porque no hicimos lo que teníamos que hacer por las bandas y no defendimos las pelotas largas”.

LANARO

Germán Lanaro, autor del gol cruzado, valoró el empate. “Como se dio el partido, termina siendo un buen punto. No encontramos el camino, tuvimos momentos buenos y ellos también. Ante su gente y en un clásico era normal que pasara”, analizó el central argentino.

“Lamentablemente no pudimos contrarrestar del todo lo que hicieron. Nos llevamos un punto que no es lo que veníamos a buscar, pero por como se dio el partido, sirve”, reconoció.

Para Alfonso Parot “es un punto ganado” porque “siempre es importante sumar fecha a fecha”.

“La ‘U’ es un equipo en alza y hoy (ayer) lo demostraron en su cancha y con su gente. Obviamente queríamos ganar, pero siempre es positivo no perder”, apuntó.