¿Cómo se siente jugar fútbol con mascarilla?

Uno de los pocos países a nivel mundial donde no se detuvo el fútbol por el coronavirus fue Nicaragua, donde incluso algunos equipos han jugado con mascarillas, tal como recomendó el virólogo belga Marc van Ranst.

Sin embargo, saltar a la cancha con la mencionada protección torna complejo el desempeño de los deportistas, según la experiencia del delantero uruguayo Bernardo Laureiro (Diriangen FC).

“El club nos dio guantes quirúrgicos y mascarillas para jugar, como una medida de protesta. Fue muy difícil. Yo aguanté 15 minutos, porque para respirar era complejo”, reveló el “charrúa” al diario deportivo Olé de Argentina.

AIRE CALIENTE

Laureiro agregó que “durante el cambio de aire que hacemos continuamente jugando, ‘sentís’ que no podés respirar bien. También el aire es caliente. Sólo cuando ‘inhalás’ estás más o menos bien, pero cuando ‘exhalás’ queda ahí, como que en la boca ‘sentís’ que constantemente estás con aire caliente. Es incómodo para hablar, para comunicarte…”.

“Cuando más lo ‘sentís’ es en el cambio de ritmo, porque ‘necesitás’ el cambio de aire para recuperarte. Es muy incómodo, en el momento que me tocó, a los diez o quince minutos no lo soportaba más”, agregó el jugador uruguayo.

Por otra parte, dijo que en el país centroamericano el coronavirus está controlado. “Yo siento que acá no hay que preocuparse. Estoy tranquilo, no se siente una pandemia. Yo no estuve en la capital del país (Managua). Ahí es donde fueron los casos en Nicaragua. Donde vivo yo hay precaución y está todo bajo control”, finalizó.