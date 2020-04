Compañero de Alexis: casi todo el plantel del Inter ya tuvo coronavirus

El delantero belga Romelu Lukaku (en la foto con Alexis Sánchez) lanzó una particular teoría respecto a lo que ha vivido en Inter de Milán con el Covid-19, asegurando que la gran mayoría del plantel lombardo ya fue infectada en su momento y sufrió los síntomas de la pandemia que tiene en vilo al mundo.

“Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos… No es broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y después de unos minutos uno de nuestros defensores tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya”, aseguró Lukaku, uno de los grandes amigos del tocopillano en el plantel, vínculo que arrastran desde que fueron compañeros en Manchester United.

“Por mi parte, tuve más temperatura de lo habitual y resulta que yo no he tenido fiebre en años. Incluso, después del partido me fui directo a la cama”, recordó.

Insistiendo en su teoría de que estuvieron infectados, el espigado ariete belga reveló que “nunca hicimos pruebas para coronavirus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza”.

RETORNO DE ALEXIS

Mientras tanto, Alexis arribó ayer a Italia en un vuelo procedente de Santiago, donde pasó los últimos 20 días de aislamiento a causa de la pandemia.

Sánchez había decidido inicialmente quedarse en Milán, pero ante el agravamiento de la emergencia sanitaria en Italia regresó a Chile a principios de abril para estar con su familia.

El delantero de 31 años fue el último jugador del Inter en regresar a la capital lombarda, después de que en los últimos días lo hicieran el uruguayo Diego Godín, el esloveno Samir Handanovic, el inglés Ashley Young, el danés Christian Eriksen y el nigeriano Víctor Moses.

El seleccionado chileno respetará ahora 14 días de cuarentena, de acuerdo con las normas italianas, para tener total certeza de no haber sido contagiado por el Covid-19.