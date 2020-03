Completó un mes sin jugar por lesión

Hace algunas semanas los elogios abundaban y el Morelia aprovechaba cada lujosa jugada para destacarlo. Pero hoy el escenario de Jorge Valdivia en el fútbol mexicano es totalmente distinto.

El volante chileno alcanzó a jugar cinco partidos pero ahora lleva un mes sin tener actividad. Una lesión lo tiene fuera de las canchas hace bastante rato y, como fue la tónica en su última etapa en Colo Colo, los problemas físicos otra vez le pasan la cuenta.

Si bien se esperaba que reapareciera el fin de semana, al menos en la banca, finalmente el “Mago” quedó fuera de la convocatoria en la goleada por 4-0 sobre el Querétaro. El último partido en que Valdivia vio acción fue el pasado 18 de febrero en el empate 0-0 ante el Tijuana por la Copa México. Ese día fue titular y estuvo 85 minutos en cancha. Tras ello, “desapareció”.

Desde que estuvo por última vez en el campo, en total el volante chileno de 36 años ya se ha perdido cuatro encuentros, todos por la Liga.

En resumen, desde que debutó con el Morelia el pasado 30 de enero, Valdivia ha jugado 5 cotejos de un total de 9. En la Liga apenas disputó 3 lances totalizando 270 minutos en el terreno.

LA LESION

“Jorge Valdivia presenta una lesión grado 1 en el gemelo izquierdo y continúa con su rehabilitación para estar lo más pronto posible entrenando parejo con el equipo”, comunicó el club mexicano el 8 de marzo.

Antes todo era incertidumbre, pues pasaron algunos partidos sin que fuera citado y tampoco había un parte médico de la institución.

Por eso aparecieron las interrogantes. Tres días después del anuncio del Morelia, su técnico, Pablo Guede, sostuvo que “es verdad que tiene una rotura en el gemelo, pero es porque le pegaron una patada, no porque se desgarró o golpeó. Lo sacaron de la cancha por una patada muy fuerte… El que entiende un poquito de esto sabrá que el gemelo es un músculo complicado porque no lo descansas ni hasta cuando duermes. Por eso no está jugando, pero estará disponible para este fin de semana”, dijo en diálogo con radio Agricultura. Sin embargo, Valdivia no apareció en la convocatoria.