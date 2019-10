Con homenaje a Paredes, la ANFP inauguró el “Paseo de las Estrellas”

Haciendo un público reconocimiento al recientemente consagrado máximo goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, la ANFP inauguró ayer su “Paseo de las Estrellas” en la sede del organismo.

El nombre del atacante de Colo Colo, quien el sábado último alcanzó las 216 dianas en el superclásico que le ganaron por 3-2 a la “U”, fue inmortalizado con una estrella en el piso al estilo de Hollywood Boulevard, en la cual el futbolista estampó su firma.

“El Paseo de las Estrellas del fútbol se inaugura con Esteban Paredes Quintanilla. ¡Felicitaciones, crack!”, destacó Blanco y Negro en su cuenta oficial de Twitter.

En la ceremonia participó el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno (foto), además del gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, y el vicepresidente albo, Harold Mayne-Nicholls, además de otras autoridades.

SATISFACCION

“Es muy emotivo lo que me ha pasado en estos días, se nota el cariño de la gente. Todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico y la verdad es que el cariño de los hinchas me ha sorprendido, no tanto ahora, sino que anteriormente. Siempre estará el agradecimiento hacia ellos”, comentó el ariete de 39 años.

Reveló que con su anotación frente a la “U”, el plantel se sacó un peso de encima, “porque si bien no lo demostraba mucho, era compartido; uno siempre pensaba en el gol 216 que podía llegar y era una presión extra hacia mí y mis compañeros, así que nos sacamos una presión bastante grande. Ahora tenemos que pensar sólo en el Campeonato Nacional y la Copa Chile que tenemos este fin de semana”.

OTRO RECORD

“Nuestro primer objetivo, hoy en día, es alcanzar la Copa Libertadores. Si hago goles, o no, vendrán solos”, agregó en relación al récord de Carlos Caszely, la próxima marca que podría alcanzar Paredes si decide prolongar su carrera más allá de este fin de año.

Consignar que el “Rey del Metro Cuadrado” ostenta el registro de máximo anotador histórico de Colo Colo con 208 goles. Le siguen Francisco “Chamaco” Valdés (205) y Paredes (194).

“Estoy cerca, los récords son para romperlos, pero el objetivo del cuerpo técnico y del equipo es primero clasificar directamente a Copa Libertadores”, aclaró el centrodelantero, apuntando a asegurar el segundo puesto del Torneo Nacional.

Recordemos que por la revancha de cuartos de final de Copa Chile, Colo Colo visitará este sábado a Everton en el Sausalito (15,15 horas). En la ida ganaron los albos 2-1.

CONTINUIDAD

En tanto, Espina se refirió al anunciado retiro de Paredes en diciembre y la posibilidad de que prolon gue su carrera. “No hemos hablado nada, un par de veces lo dije y lo reitero. Se le pregunta mucho a Esteban sobre esta situación y, como me tocó pasar por un momento así, pido que lo dejen tranquilo porque es una decisión de vida, no de hacer un gol más o no”, comentó el gerente deportivo Marcelo.

De todas formas, aseguró que “Esteban el próximo año va a estar con nosotros, después sabremos en qué labor, pero hasta hoy no hemos hablado nada”.

Más claro fue Mayne-Nicholls. “Paredes espera y pretende seguir jugando, anotando y dándonos muchas alegrías”, afirmó el vicepresidente de ByN.