Con inédito tridente ofensivo frente a Guinea

Reinaldo Rueda preparó una alineación con novedades para el amistoso de hoy ante Guinea en Alicante, España (13 horas, de nuestro país).

Las bajas por lesiones de Alexis Sánchez y Gary Medel, más las ausencias de Fabián Orellana y Paulo Díaz, desconvocados por acuerdos previos con sus respectivos clubes, forzarán al DT de la “Roja” a efectuar cuatro modificaciones en relación al empate sin goles del sábado contra Colombia.

En la zaga dispuso el ingreso del defensa de Udinese, Francisco Sierralta para cubrir a Díaz, mientras que en el mediocampo jugará más retrasado César Pinares en la plaza del “Pitbull”. Recordemos que el volante de la UC fue utilizado ante los “cafeteros” como delantero “mentiroso”.

En ofensiva, el tridente elegido por Rueda será inédito: Christian Bravo, Felipe Mora y Jean Meneses.

De esta forma, la oncena ante los africanos estará conformada por Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Alfonso Parot; César Pinares, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Christian Bravo, Felipe Mora y Jean Meneses.

CAPITANIA

Ante la ausencia de los tres capitanes que Rueda ha utilizado durante su proceso (Medel, Sánchez y Díaz), lo más probable es que la jineta sea hoy para Mauricio Isla. “Mañana (hoy) durante el juego se darán cuenta quién va a ser el capitán, esperemos que transcurran las horas y lo puedan ver en la cancha. Está bien que haya preocupación”, jugó a los misterios el DT, quien optará por “gambetear” una polémica en el caso de que opte por Bravo o Vidal, considerando el ya largamente comentado conflicto entre ambos referentes.

CONFERENCIA

En su habitual conferencia previa a los partidos, Rueda dejó los siguientes conceptos:

La disposición de Vidal: “Arturo es un ícono y un estandarte en cuanto a lo que significa esa entrega, generosidad y despliegue. En 2014 no podía jugar el Mundial y arriesgó su integridad física para hacerlo. El ahora pudo haberme dicho que se quedaba en Barcelona, pero no lo hizo. Ese es el corazón de Arturo por la Selección y hay que destacarlo”.

Bravo ante Colombia: “Claudio apareció en un buen momento después de una para importante y, aún teniendo ese antecedente de que no venía con una buena seguidilla de partidos, igual mostró convicción para aportar su calidad y experiencia, que es algo que tenemos que aprovechar”.

Lesión de Alexis: “De aquí a marzo, que es cuando serán los primeros partidos de las clasificatorias mundialistas, pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver qué va a pasar con Alexis, si el Inter lo va a ocupar así, si lo opera o no… Si entra al quirófano serán dos o tres meses y puede que se pierda la Champions o el Calcio. Quizás no lo vamos a tener para enero o febrero, sino que al comienzo de las clasificatorias. Es una pena la lesión porque él estaba alegre, súper motivado con su nuevo club, con haber hecho goles y apareciendo en la Champions”.

Conflicto Bravo-Vidal: “Como dije en la primera conferencia de prensa, ellos son hombres maduros que aman la Selección y por encima de la bandera de Chile no hay nada. También el periodismo debería aportar su cuota de responsabilidad social frente al tema y no volver a tocarlo para nada”.

Falta de gol en la Selección: “Eduardo (Vargas) no ha vuelto a tener una racha positiva, ‘Nico’ (Castillo) se lesionó y todo eso se traslada a la Selección. Estamos con esa dificultad, una mala racha que ojalá en los meses siguientes se pueda superar para tener tranquilidad”.

Orellana y Díaz: “Fabián tiene un problema que no sé si será por su recorrido, edad o su constitución anatómica, que le cuesta recuperarse entre partido y partido. Cuando llegó ahora tenía cierto cansancio muscular, jugó minutos importantes y colocarlo en otro partido tan seguido quizás no era lo más recomendable porque se puede contracturar. Nos conviene más que juegue el partido de Eibar contra Barcelona, que en un amistoso acá. En el caso de Paulo, tuvo un trauma. El no es titular en River, sólo en la Liga Argentina y no en la Copa Libertadores. Su ilusión es jugar la Copa (revanchas de semifinales la próxima semana) y eso a nosotros nos conviene”.