“Con un técnico extranjero lo más probable es que descendamos”

Mientras Azul Azul parece inclinarse definitivamente por un técnico forastero, Johnny Herrera, fiel a su estilo frontal, expresó ayer su absoluto desacuerdo con la medida, dejando claro que mantiene una postura crítica hacia la gerenciadora de U. de Chile.

Los directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas buscan en Argentina la solución que les permita salir del peligroso penúltimo puesto y eludir el descenso. Para esto, el DT elegido tendrá 14 “finales”.

“Es una pena todo esto. A mi manera de ver el fútbol, ayudado por la experiencia de todos estos años y más en la ‘U’, acorde al momento en el que estamos, sería ilógico pensar en que un técnico extranjero, sin tiempo para trabajar y sin conocer el medio, nos va a solucionar los problemas. Lo más probable es que terminemos descendiendo”, disparó Herrera en declaraciones a La Tercera.

“Ya nos pasó con Alfredo Arias (el técnico recientemente despedido), quien se demoró tres meses en conocer a los jugadores y ponerlos donde correspondía… Ejemplos hay… (Sergio) Vittor de contención o líbero siendo que era central por derecha. O (Pablo) Parra de volante, cuando era puntero… La inmediatez dice que la persona que nos dirija tiene que conocer el medio, mínimo, y creo que en Chile hay gente que nos puede ayudar”, añadió.

PIDE A PIZARRO

En otro plano, el portero de la “U” reveló que le gustaría contar nuevamente en el plantel con la experiencia de David Pizarro, quien se retiró del fútbol a fines del año pasado dejando un grato recuerdo entre los hinchas azules.

“Hace tres meses le mandé un mensajito a David para que volviera a jugar, porque claramente lo íbamos a necesitar. Creo que todavía estamos a tiempo, más cuando él está dispuesto a ayudarnos… Es alguien con tremenda experiencia, cosa que claramente nos ha faltado cuando estamos ganando partidos y no podemos cerrarlos”, argumentó.

El volante, eso sí, cumplirá 40 años de edad el próximo 11 de septiembre y es poco probable que la administradora del club universitario decida reintegrarlo como “refuerzo”.

PONE PLAZO

En tanto, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg puso este fin de semana como plazo para decidir el nombre del nuevo técnico.

Tras retornar ayer desde Argentina, el personero comentó a radio Cooperativa que “ojalá en los próximos dos o tres días quede definido el tema. Fue un viaje muy provechoso, tuvimos la oportunidad de hablar con diversas personas relacionadas con técnicos y el último refuerzo que queremos incorporar. Lo más probable es que en los próximos días tengamos noticias concretas, pero estamos muy satisfechos con el objetivo del viaje”.

¿POR QUE UN

DT EXTRANJERO?

Goldberg fue consultado por qué decidieron ir por un entrenador extranjero sin importar si ha tenido o tiene vinculación con el medio chileno.

“Los primeros técnicos que buscamos están con club, como Miguel Angel Russo, Martín Lasarte y Beñat San José. Todos esos nombres que buscamos en algún minuto estaban con club, con compromiso, entonces teníamos que hacer correr la lista. El ideal era que conociera y hubiera dirigido acá, ojalá a la ‘U’, pero no se pudo. Entonces tuvimos que correr la lista y ver otros nombres”, explicó el personero, asegurando que “no escuché lo que dijo Johnny (Herrera)… Tendría que hablar con él para saber qué dijo…”.

Goldberg añadió que en suelo argentino se quedó su colega “Superman” Vargas “para ver si puede avanzar aún más, así que estamos satisfechos”.

“Hay muchos técnicos que están dispuestos y me dio gusto, entendiendo que es un escenario difícil, no ideal para cualquier técnico, porque no es menor lo que está pasando con la U”, complementó.

En lo inmediato dijo que la prioridad es que Caputto “esté tranquilo para el fin de semana y pueda sacar un buen resultado ante Antofagasta”.

SUENA FUERTE

La prensa nacional especuló ayer que el elegido para la banca azul sería el DT trasandino Omar de Felippe (57 años) con pasos, entre otros equipos, por Newell’s (2018), Vélez Sarsfield (2016-2017), Independiente de Avellaneda (2013-2014) y Emelec de Ecuador (2015-2016) el único equipo con el que ha logrado un título de primera división.

“Es uno de los nombres en carpeta, esperamos poder avanzar en estos próximos días…”, se limitó a comentar Goldberg, al tiempo que sobre el argentino Ariel Holan (campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda), dijo que “hablamos con su representante y está difícil, pero hasta que no tengamos nada amarrado no podemos soltar ninguna hebra”.

VUELVE “BOSE”

De cara al crucial partido de mañana contra Antofagasta en el Nacional (16 horas, de Magallanes), Herrera y el lateral zurdo Jean Beausejour fueron incluidos en la citación por el técnico interino Hernán Caputto.

El meta dejó atrás un esguince que lo marginó de dos partidos, pero es poco probable que recupere la titularidad debido al buen rendimiento de Fernando De Paul.

El zaguero, en tanto, superó un problema muscular sufrido luego de la Copa América y ya está a completa disposición del equipo.

La oncena que probó Caputto esta semana contempla a Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza; Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Marcos Riquelme y Nicolás Guerra.

Para la alternativa quedarían Johnny Herrera, Rodrigo Echeverría, Diego Carrasco, Jimmy Martínez, Rafael Caroca, Angelo Henríquez y Leandro Benegas.

TECNICO DE

ANTOFAGASTA

En cuanto al rival de turno, Antofagasta, su entrenador Juan Manuel Azconzábal, comentó que “vamos a enfrentar a un rival con apremio en la estadística, pero con una gran riqueza individual y el orgullo herido”.

“Tenemos que estar preparados para el máximo esfuerzo y con la mayor capacidad de resolución en el campo de juego”, advirtió el DT trasandino.