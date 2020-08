“Cóndor” Rojas dispara contra Vidal

Arturo Vidal hizo un video en vivo que generó polémica en su último día de “mini” vacaciones tras el cierre de la Liga Española.

En España se dijo que estaba ebrio -así parece en las imágenes- y varias personas del mundo del fútbol como Claudio Borghi y Carlos Caszely sacaron la voz para criticar al volante del Barcelona, quien por estos días ya retomó las prácticas.

Ahora Roberto “Cóndor” Rojas opinó sobre el “Rey”. Y también fue duro. “Al ser una persona pública, tiene una imagen que cuidar, no sólo para los adultos, sino también para los chicos. Los jugadores tienen que preocuparse de los niños, ya que ellos serán marcados por su actitud de aquí a mucho tiempo más, deben tener ese cuidado…”, comentó el ex arquero, protagonista de uno de los escándalos más grandes del fútbol chileno a nivel mundial, el “Bengalazo” en el Maracaná, cuando Rojas se hizo un corte en una ceja con un bisturí que tenía escondido en un guante, en pleno partido de eliminatoria mundialista contra Brasil en 1989.

El ex arquero continuó con la crítica a Vidal. “(Los futbolistas) pierden hoy mucho tiempo en estupideces, haciendo videos sin sentido, sin ningún mensaje y eso no se ve bien, no combina con lo que deben transmitir a los jóvenes”, afirmó en entrevista concedida al programa “En casa” de You Tube.

FIFA GATE

En otro tema, el Fifa Gate estalló hace cinco años y el fantasma de la corrupción sigue en el fútbol y en todos los niveles.

Sin ir más lejos, en Suiza se acaba de abrir un proceso criminal contra el actual presidente del fútbol mundial Gianni Infantino, quien alega inocencia y abrió las puertas a la investigación. “Hoy día, si me preguntas si el fútbol está limpio, te digo no, no está limpio… Diré una frase muy fuerte: la mierda es la misma y lo único que cambiaron son las moscas”.

“Si hubo corrupción de tal forma como en el pasado, hoy continúa habiendo corrupción. La corrupción en el fútbol ahora está con otras situaciones y a otro nivel, pero continúa lo mismo. La mierda sigue en el fútbol, lo único que cambió son las moscas”, insistió.

CERCA DE LA “U”

En nuestro país, Rojas se identifica con Colo Colo. Con el cuadro albo ganó dos títulos nacionales y dos Copa Chile en la década del ‘80 antes de partir al Sao Paulo.

Sin embargo, reveló que estuvo muy cerca de llegar a la “U”, el archirrival. “Cuando se terminó mi etapa en Aviación, el año 1981, me llevan a conversar con (Fernando) Riera, quien era el técnico de Universidad de Chile. En ese tiempo, la ‘U’ tenía un gran arquero que era Hugo Carvallo, un arquerazo”.

“Entonces fui a conversar con Fernando Riera a Recoleta, pues la ‘U’ entrenaba ahí. Conversamos, pero él me encontró muy joven, muy ‘cabrito’ para estar de suplente en el arco de Universidad de Chile, entonces no se pudo llevar a cabo. Una semana después apareció Colo Colo necesitando un arquero, ya que Mario Osbén estaba más en la Selección que en Colo Colo. Y Pedro García me recibió”, finalizó el ex portero nacional, quien el próximo 8 de agosto cumplirá 63 años.