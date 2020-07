Confederación evalúa suspender suministro de electricidad y no descarta opción de un crédito

Su presidente Alejandro Scepanovic comentó que, si bien están “al día”, estudiarán medidas para paliar los coletazos de la inactividad por el Covid-19.

Afrontando la pandemia y sus consecuencias, gatilladas a través de una inactividad que amenaza las arcas, se encuentra la Confederación Deportiva de Magallanes, organismo que agrupa a las disciplinas federadas de fútbol, básquetbol, ciclismo, atletismo y boxeo.

Su presidente Alejandro Scepanovic dejó entrever que, pese a los coletazos del Covid-19 y su repercusión en todo orden social, se las han arreglado para mantener en buen pie las finanzas, aunque también asume que, de prolongarse la crisis sanitaria, en algunos meses es posible que tengan la necesidad de golpear puertas.

“Afortunadamente la Confederación Deportiva no tiene deudas importantes. Básicamente, los temas pendientes se fueron cancelando con los recursos que había, pero esos recursos ya se están terminando y, por lo mismo, tuvimos que acoger a nuestro personal a la Ley de Protección del Empleo para ir pagando las imposiciones y algunos gastos que aún así genera el recinto”, explicó ayer el dirigente, resaltando que en el plano administrativo “estamos súper ordenados, tenemos desde principio de año un nuevo administrador que mantiene todo en orden y la parte contable se maneja mediante contabilidad externa”.

CONSUMOS

EN LA MIRA

Un tema que preocupa a la Confederación en medio de la pandemia es lo relacionado con los gastos que, pese a la inactividad, se continúan generando en electricidad. “El problema es que, como el gimnasio tiene una instalación trifásica -potencia VT3- el consumo parte de 400 mil pesos mensuales más Iva, usando o no el recinto. Es un gasto que está dilapidando los recursos que van quedando”, planteó Scepanovic.

Aclaró que a la fecha han podido cubrir esos gastos, pero “posiblemente tendremos que pedir la suspensión momentánea del servicio para no seguir generando deudas y quedar con saldos atrasados. Por lo menos, hasta el momento estamos al día”.

En cuanto a los servicios de gas y agua, se encuentran deshabilitados por la irrupción de la pandemia. “Son suministros que están cortados porque no se está utilizando el recinto. ¿La humedad?… Es un riesgo que hay que correr. Lo ideal sería en el caso del gimnasio poner algo de calefacción, pero tampoco podemos afrontar ese gasto indefinidamente porque no sabemos cuándo va a volver a funcionar”, apuntó el presidente de la Confederación.

CREDITO COVID

Consultado cuánto tiempo más podrá “sobrevivir” la Confederación en medio de esta realidad que ha forzado la pandemia, Scepanovic se sinceró: “Yo creo que podemos estar tres meses ‘tranquilos-nerviosos’, gastando el mínimo y esperando que en algún momento esto vuelva a la normalidad…”.

En ese línea reconoció que ante una situación extrema no descartan evaluar la solicitud de un crédito Covid. “Sí, existe esa posibilidad. Hemos esperado un poco para ver si es realmente necesario, sin embargo también es una realidad el hecho que nosotros casi no trabajamos con créditos. Pero es una opción”.

REFACCIONES

En otro plano, el gimnasio “José Peric” que se levantó en el recinto de la Confederación Deportiva ya se encamina a una década de funcionamiento y el dirigente destacó que se ha mantenido en buen estado. “Afortunadamente todos los recursos que genera se reinvierten. Se hace una mantención anual terminado el año en lo que es pintura, grifería y todos los desperfectos que se van presentando. Eso permite mantenerlo en óptimas condiciones”.

“También cuando hay un poco más de recursos se van reinvirtiendo en los edificios antiguos, lo que es muy importante. Por ejemplo, al estadio (‘Ramón Cañas Montalva’) se le cambió todo lo que es salón y oficinas, se colocó iluminación led, se cambiaron instalaciones eléctricas, cosas que quizás no están muy a la vista pero que son inversiones. En los últimos años están las bancas nuevas para los suplentes del fútbol, se arreglaron cierres perimetrales, o sea, todo lo que ingresa se reinvierte y se va dejando un poquito para situaciones de emergencia”, complementó.

LAS CANCHAS

Las canchas sintéticas del recinto también se encuentran “en buen estado”, enfatizó el presidente de la Confederación. “Tenemos un plan de manejo propio. Sabemos que tienen caucho y se ‘peinan’, entonces para eso contamos con un tractor propio y una rastra y cada tres meses se les hace mantención. Es decir se toman los resguardos necesarios”.

Eso sí, Scepanovic lamentó que grupos organizados estén ingresando para utilizar las canchas en medio de la pandemia, como ocurrió el sábado último. “Es un problema endémico. Históricamente ha entrado gente por distintos lugares, por calle Bilbao, O’Higgins, por el cementerio. Es muy complicado manejar un recinto de ese tamaño. En el fondo es responsabilidad individual de las personas que cometen la falta pese a que nosotros cumplimos con la norma de tener cerrado el recinto”.

BOXEO

En cuanto al boxeo, otra de las disciplinas que forma parte de la Confederación Deportiva de Magallanes, el dirigente comentó que “tienen una sala muy buena en el gimnasio, con piso de madera, manejan todos sus implementos y, por lo que yo entiendo a través de don Manuel (Gallegos, presidente del boxeo puntarenense), están conformes, independiente de que se puedan hacer algunas cosas más”.

“Lo que les faltaría serían duchas individuales, pero al margen de eso tienen espacio suficiente y pueden funcionar (en tiempos de normalidad, claro está). Es factible ver ese tema con una inversión directa en la medida que los recursos den, pero primero tenemos que volver a funcionar. De hecho, en el gimnasio venía funcionando un colegio (Miguel de Cervantes) durante el horario hábil y eso nos proporciona recursos. Más los eventos que se hacen, nos permite financiar sueldos y con otras platitas se van haciendo arreglos como el que mencionamos”.

¿UN NUEVO

VELODROMO?

En otro orden, le planteamos a Scepanovic la inquietud del ciclismo puntarenense por un velódromo que está en malas condiciones. Y explicó: “Se le han hecho mantenciones muy pequeñas, parciales, para utilizarlo en entrenamientos y con niños en verano promocionando el ciclismo. También es cierto que ese velódromo estaría fuera de norma, entonces, hacer una inversión importante no es conveniente, esto dicho por la misma Asociación de Ciclismo”.

“Existe la posibilidad de hacer un velódromo nuevo, pero tendría que ser postulando a proyectos, porque la inversión es millonaria. Hay espacio. Estaríamos hablando de más o menos mil millones de pesos que podrían ser postulados por etapas”, complementó.

“Por lo que cuenta la gente del ciclismo, ese velódromo es de 400 metros y los peraltes no tienen la inclinación que debieran, entonces no se justifica -en palabras de ellos- hacer una inversión ahí. Se necesita uno más moderno”.

Desde la Asociación de Ciclismo han reclamado que tras la venta del gimnasio antiguo de la Confederación fueron los menos favorecidos como disciplina deportiva. Scepanovic argumentó: “Las cosas por su nombre: cuando el señor Rubén Vargas Hernández se robó aproximadamente 160 millones de pesos (sic), la directiva vigente de esa época tenía destinados por lo menos 50 millones al ciclismo para iniciar algo o al menos reparar de manera importante. Eso se perdió y ahora básicamente habría que postular a proyectos”.

CASO VARGAS

A propósito del aludido ex tesorero de la Confederación, declarado culpable por delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil, abuso de firma en blanco y apropiación indebida en perjuicio del mencionado organismo durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2007 y el 11 de octubre de 2011 (fraude por 176.778.230 pesos), el actual presidente comentó las consecuencias: “Fueron por lo menos dos años de dificultades, incluso para pagar consumos y todo ese tipo de cosas. Si bien es cierto no se perdió patrimonio, se perdió la liquidez, no había con qué funcionar. Así, de a poco, empezaron a funcionar las Asociaciones, también los eventos que se hicieron y de a poco fuimos alcanzando cierta tranquilidad en el aspecto económico que nos permitió ser autosustentables, porque nosotros no funcionamos con ningún tipo de proyecto. Fue difícil, nadie espera una cosa así. Lo más grave es que no se trata de una empresa, sino de un ente privado con miras a la comunidad”.

TERRENOS Y MUNICIPIO

Un tema que se encuentra en el aire es el relacionado con la regularización de la franja de terreno que pertenece al municipio y que hoy ocupa parte de las canchas 1 y 2 y el velódromo. “Eso fue tratado cuando estaba don Angel Gómez (Q.E.P.D.) al frente de la directiva y se había llegado a un pre acuerdo de ceder una franja de la Confederación por calle Bilbao entre la pandereta y el gimnasio. Pero aparentemente Contraloría no lo aceptó porque en cantidad de metros cuadrados era más lo que ellos cedían que lo que recibían, más allá de que el terreno que le estábamos cediendo era mucho más utilizable y más barato para hacerlo funcionar que si fuera el cerro, donde hay que invertir mucho”.

“En el fondo, lo que es de ellos es la franja que va desde la torre del estadio hasta Bilbao (hacia el poniente) y si hubiese que entregarlo, lo que nunca va suceder, habría que romper el estadio completo, la cancha uno, etc. Pero el municipio no pretende eso, sino un intercambio de buena forma. En definitiva, el tema está ahí y con lo que está pasando ahora (pandemia) no es prioridad, pero imagino que en algún momento se retomarán las conversaciones para llegar a algún acuerdo”, explicó Scepanovic.

ELECCIONES

Cabe mencionar que el actual directorio de la Confederación Deportiva está integrado también por el vicepresidente Javier Biskupovic, el secretario César Nahuelquín, el tesorero Andrés Bradasic y el director Manuel Gallegos Alvarez.

Su periodo al frente del organismo ya expiró de manera oficial a fines del año pasado y la elección de directorio se ha ido retrasando por imponderables. “Ahora, con todo este tema de la pandemia, se suspendió posiblemente para septiembre”, expresó Scepanovic, manifestando en principio su disposición a continuar en el cargo junto al mencionado grupo de trabajo. “La idea es ir captando personas que nos reemplacen y que vengan con nuevas ideas”, apuntó.

Al cierre, el dirigente dejó un mensaje en medio de la crisis sanitaria: “Pedirle a la gente que entra en forma irregular al estadio, que no lo haga, que tengan cuidado por el bien propio y el de los demás. Que entiendan que el día que ya se pueda funcionar las puertas van a estar abiertas para toda la comunidad, como ha sido siempre”.