Conmebol desmiente a la ministra del Deporte

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez (foto), respondió a las acusaciones de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, desmintiendo sus afirmaciones en relación a la frustrada final de la Copa Libertadores en Santiago.

En una carta publicada en su sitio web y titulada “Una final exitosa a la que nada debe manchar”, el timonel del organismo señala que “me han sorprendido algunas imputaciones de la ministra de Deportes de Chile, que intentaron manchar una gestión transparente y exitosa”.

“Considero que pueden haber sido provocadas por el desconocimiento de la institución a la cual se incorporó poco antes de la difícil decisión del cambio de sede. Cambio que se fundó en causas de fuerza mayor y de ninguna manera imputables a la Conmebol”, añade la misiva.

FIESTA

El texto agrega que “Conmebol nunca solicitó ‘la financiación de una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo’, como afirmó la ministra. A ella no se le pidió y a nadie antes de ella. Toda fiesta o costo que esté vinculado a las finales es pagado íntegramente por la Conmebol”.

Respecto a otro de los dardos de Pérez, la rectora del fútbol sudamericano aclaró: “El pedido de cierre del estadio Nacional (en la previa de la final) por dos meses, que ella cuestionó, tuvo como objetivo realizar mejoras que fueron presentadas y propuestas por Chile durante la candidatura para la sede única, que redundarán en beneficio del futbol chileno y que podrán disfrutar los aficionados. No es responsabilidad de Conmebol realizar mejoras en un estadio nacional”.

IMPUESTOS

Por otro lado, Domínguez subrayó que “en cuanto a lo de la ‘ley corta para pagar menos impuestos’, prefiero dejar que lo explique la ministra. Por mi parte puedo afirmar que desde que presido la Conmebol, a partir de 2016, he luchado para devolver al fútbol, a los jugadores, a los clubes, y a todo el público que lo sigue, el dinero generado por el fútbol”.

“En pos de ese objetivo, cada vez que se organiza un evento deportivo en algún país solicitamos siempre las mejores condiciones impositivas permitidas por la ley”, finalizó Domínguez.

BIENVENIDA

Cabe mencionar que las fuertes acusaciones de Pérez fueron a su vez una respuesta a las palabras del presidente de la Conmebol en la bienvenida oficial a las delegaciones de River Plate y Flamengo en Lima, la sede a donde finalmente se trasladó la finalísima que terminó ganando el cuadro brasileño por 2-1 ante 60 mil espectadores y en un marco de fiesta deportiva.

En la ocasión, Domínguez repasó a Chile manifestando que “Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio, todo ha salido tan bien… Hay que agradecer al Gobierno, al Presidente, a la Federación Peruana, que ha hecho mucho esfuerzo. Avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses…”.

REACCION

Pérez no tardó en responder: “Las declaraciones del señor Domínguez fueron una sorpresa negativa que nos dejó un sabor amargo. No fue lo que nos dijo por videoconferencia. Nosotros les aseguramos todas las medidas de seguridad…”.

“Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo de 11 días en Lima, ¿qué quiere decir? ¿Significa que en el Gobierno no les aceptamos una ley corta para pagar menos impuestos? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio perjudicando el desarrollo de nuestros deportistas o a que no aceptamos pagarle una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes y patrocinadores de la Conmebol…”, lanzó.