Copa Davis: favorable fue el sorteo para Chile ante Austria

Favorable fue el sorteo realizado ayer en la serie de Copa Davis que el equipo chileno deberá jugar a partir de hoy contra Austria en la ciudad de Salzburgo.

Nicolás Jarry (41ºATP) será el encargado de abrir, a partir de las 11 horas, la competencia frente a Jurij Rodionov (197º), número dos de los austriacos luego de la baja por lesión de Dominic Thiem (8º).

Sin duda fue una buena noticia para el elenco nacional porque en el papel el número uno nacional es el claro favorito para ganar el encuentro.

POCA EXPERIENCIA

Rodionov tiene poca experiencia en el circuito (19 años) y jugará por primera vez la Davis, lo cual puede ser una presión extra para el europeo, sobre todo teniendo en cuenta que el chileno es top 50.

De ganar Jarry sería muy importante para Christian Garín (95º), quien entraría a jugar el segundo partido con el marcador 1-0 para Chile y sin la presión de tener que ganar sí o sí ante Denis Novak (154º).

“Obviamente el sorteo siempre es bueno cuando el primer singlista le da el primer punto a su país, ya que eso permite que el segundo jugador tenga la posibilidad de entrar con la ventaja”, explicó Nicolás Massú.

DOBLE EN DUDA

También ayer el capitán chileno se la jugó por inscribir para el dobles a Hans Podlipnik (91º) y Julio Peralta (44º), algo sorpresivo porque Peralta no juega hace varios meses por una lesión en su muñeca y en los entrenamientos en Austria no ha estado al 100 % y se esperaba que no compitiera en esta serie.

Massú explicó su decisión, dejando en claro que podría cambiar la pareja que ya eligió. “Tenemos hasta una hora antes para poder definir la pareja que va a entrar a la cancha”.

“Vamos a esperar los resultados de mañana (hoy). También va a depender de cómo termine la primera jornada y cómo termine Jarry (físicamente) después del singles”, señaló el ex número 9 del mundo.

Añadió que “Julio sigue en recuperación y tratando de llegar al 100% y lo vamos a esperar hasta el último momento”, caso contrario podría cambiar la dupla para mañana siendo Jarry – Podlipnik los que puedan saltar a la cancha.