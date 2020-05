Crisis total en la ANFP: ahora renunció vicepresidente

Un día después de la dimisión de Martín Iribarne, el directorio de la ANFP sufrió una nueva baja ayer, luego que el vicepresidente Raúl Jélvez también presentara su renuncia.

Con esto, sólo el presidente Sebastián Moreno, el tesorero Arturo Aguayo y el director Marcos Kaplún quedaron en la mermada cúpula del ente que rige el fútbol chileno.

Según la circular que envió la ANFP durante la jornada a los presidentes de los clubes, Jélvez renunció el 1 de abril y su salida se hizo efectiva el pasado jueves 30. De momento, se desconocen los motivos que llevaron a su renuncia.

Asimismo, trascendió que Arturo Aguayo también presentará su dimisión, pero esto no se ha materializado.

En el nuevo escenario, el lugar de Moreno como timonel de la ANFP quedó pendiendo de un hilo, pues el mínimo de integrantes del directorio, por estatuto, es de 4 integrantes, de manera que procedería convocar a elecciones.

En estricto rigor, el presente dicta que de un total de 7 personeros que iniciaron la gestión en la rectora del balompié chileno, sólo van quedando 3 dirigentes.

Ante una posible renuncia de Moreno, en teoría la ANFP deberá fijar una fecha de elecciones y en un plazo de dos semanas se deberán presentar las listas con candidatos. De acuerdo a los estatutos, las mencionadas listas deberán estar compuestas por un postulante a presidente y seis directores.

¿QUE PASARA?

Lo cierto es que, al parecer, los días de Moreno en Quilín parecen contados, aunque los estatutos no son del todo claros.

Al no tener el mínimo necesario, la mesa no puede operar, aunque eso no significa que automáticamente se produzca el llamado a nuevas elecciones.

El abogado puede continuar en su puesto, aunque al no tener el quórum para sesionar, “finalmente hace que su continuidad no tenga sustento”, explica un mandamás de un club de Primera “A” que prefiere no identificarse.

Entonces, ¿qué pasará ahora con la ANFP? Al no existir claridad en los estatutos, Moreno puede seguir con su mandato, que en rigor expira en 2022.

Sin embargo, hay clubes que ya están analizando la situación. “El tema no está claro, ya que el estatuto no dice nada al respecto. Por eso estamos esperando un pronunciamiento de nuestros abogados”, explica el gerente de Unión Española, Luis Baquedano, quien el lunes dejó clara la postura del cuadro hispano: exigir la renuncia de Moreno por “falta de liderazgo” y de “carácter”.

“El directorio no puede seguir operando según nuestra interpretación, pero las elecciones no son automáticas dado que aún no renuncia el presidente… Cuando renuncie, si es que pasa, ahí debiese programarse una nueva elección”, sostiene por su parte el mandamás de Audax Italiano, Lorenzo Antillo.

GESTO CLAVE

Ciertamente, ante la falta de claridad varios equipos esperan un “gesto” de Moreno para poner fin al actual mandato: la renuncia a su cargo.

¿Sería lo más sensato la dimisión? “Exacto, no le queda otra. En tres meses entrega todo y se llama a nuevas elecciones”, plantea el timonel de Coquimbo, Jorge Contador.

Su par de Rangers, Felipe Muñoz, va por la misma línea. “Claro. No puede seguir así como está la situación ahora. Ya no hay nadie que pretenda que este directorio siga”, sentencia.

Desde Iquique surge otra voz y bastante crítica sobre la realidad que se está viviendo hoy en el fútbol chileno. “No sé qué dirán los estatutos, pero es impresentable lo que está pasando. Iquique está por la gobernabilidad, pero la situación se esta escapando de las manos. Lo que me llama mucho la atención es que los mismos que pusieron a Moreno, ahora lo están haciendo caer”, lanza el presidente de los “Dragones Celestes”, Cesare Rossi.

PIEDRA TOPE

Si bien Moreno no se ha referido públicamente al terremoto que lo sacude, desde el círculo cercano al timonel de la ANFP asumen la complicada situación. “El no quiere ser una piedra de tope. Eso sí, tampoco quiere renunciar hasta dejar todo ordenado y bien armado. Y eso se puede lograr en unos meses. Hay temas importantes que ver, como el contrato con el CDF o los préstamos a los clubes por ejemplo”, dice una fuente del ente rector.

Otra opción en caso de que el abogado decida no renunciar sería votar su “censura” (se necesitan 4/5 de los votos del consejo), sin embargo, en la “oposición” ven esa alternativa como “algo muy difícil de lograr”.

DINEROS DE LA CONMEBOL

En otro tema, aparentemente ajeno a toda la crisis que explotó por las últimas renuncias, la ANFP informó ayer a los clubes la repartición del dinero que destinó Conmebol a través de sus fondos “Evolución”: 1.042.404 de dólares para mitigar los efectos de la crisis económica causada por el coronavirus.

Los 18 clubes de Primera “A” y los 15 de Primera “B” recibirán cada uno 29.500 dólares (más de 24.6 millones de pesos chilenos), mientras los 12 equipos de Segunda División percibirán 7.742 dólares (cerca de 6.5 millones de pesos).

En la circular enviada a los equipos, la ANFP explicó que estos montos deberán ser rendidos a la Conmebol.

Por lo tanto, los clubes, en un plazo de 60 días desde que recibieron el aporte, “deberán rendir a la Federación de Fútbol de Chile el uso de esos recursos, mediante la entrega de los respaldos oficiales, tributarios y financieros de dicho gasto”, como liquidaciones de sueldo, facturas, boletas, transferencias bancarias, etc.

Del mismo modo, estos fondos están limitados y sólo podrán ser destinados a pagar “gastos” que se generen a partir del 4 de mayo de 2020.