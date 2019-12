Cuatro chilenos celebraron títulos en la previa del receso

Un cierre de año positivo tuvieron cuatro de los chilenos que militan en el fútbol argentino, justo en la previa del receso que comenzó el fin de semana para volver a la actividad el 19 de enero próximo.

El sábado, Racing de Avellaneda se adjudicó el Trofeo de Campeones del balompié trasandino con Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz en cancha durante todo el partido, mientras que un día antes Paulo Díaz vio desde la banca la conquista de la Copa Argentina por parte de River Plate.

RACING

La “Academia”, monarca vigente de la Superliga Argentina, venció por 2-0 a Tigre, ganador de la pasada Copa Argentina.

El arquero de la “Roja” se lució con un par de atajadas, mientras que Mena y Díaz tuvieron un correcto desempeño. Los goles fueron anotados por Matías Rojas (31’ y 43’).

En el segundo tiempo, Tigre, que tuvo todo el compromiso en cancha a Walter Montillo (suena como refuerzo de la “U”), apretó e inclinó la cancha en busca del descuento. Sin embargo, las manos de Arias y el palo lo evitaron.

Luego, la expulsión de Sebastián Prediger (71’) en el cuadro que dirige Néstor Gorosito en el Nacional “B” puso fin al partido como expresión de lucha.

DIAZ FELIZ

Marcelo Díaz era la gran duda del técnico albiceleste Eduardo Coudet. Un desgarro lo tenía casi descartado, pero a última hora el DT sorprendió y lo incluyó entre los 11 iniciales. El volante chileno jugó los 90 minutos, levantó la copa y no hubo ni rastros de la dolencia.

“En estas instancias no hay dolor ni nada. Me siento muy comprometido con el club y la gente, hay hinchas que duermen fuera del estadio para agarrar una entrada, entonces cómo no iba a jugar. En alguna final (por Chile) contra Argentina también jugué desgarrado, pero hay que estar. En estas instancias no hay dolor, no hay desgarro ni nada”, graficó el mediocampista nacional.

RIVER

Por su parte, River Plate sólo tuvo en la banca a Paulo Díaz en la goleada por 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, choque enmarcado en la final de la Copa Argentina 2019 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Anotaron Ignacio Scocco (30’), Ignacio Fernández (67’) y Julián Alvarez (71’) y la victoria le permitió a River acceder a la fase grupal de la Copa Libertadores 2020, acompañando a Racing, Defensa y Justicia, Boca Juniors y Tigre, mientras que Atlético Tucumán competirá desde las fases previas.

En tanto, a la Copa Sudamericana 2020 irán Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe, Huracán y Lanús.

POSICIONES

El receso llegó tras 16 fechas de la Superliga Argentina, cuyas posiciones quedaron así de cara a la segunda parte de la competencia:

1.- Argentinos Juniors 30 puntos.

2.- Boca Juniors y Lanús 29.

4.- Vélez Sarsfield 28.

5.- River Plate y Arsenal 27.

7.- Rosario Central, Racing y San Lorenzo 26.

10.- Newell’s y Atlético Tucumán 25.

12.- Talleres y Estudiantes 24.

14.- Defensa y Justicia e Independiente 21.

16.- Banfield y Unión de Santa Fe 20.

18.- Central Córdoba 18.

19.- Colón 16.

20.- Huracán 15.

21.- Gimnasia LP 14.

22.- Patronato 13.

23.- Aldosivi 12.

24.- Godoy Cruz 9.

La Superliga Argentina se reanudará el 19 de enero con el partido pendiente entre Independiente (del argentino-chileno Pedro Pablo Hernández) y River en Avellaneda. La 17ª fecha está programada del 24 al 27 del mismo mes.

Cabe mencionar que otros chilenos que militan en el fútbol trasandino son Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), el nacionalizado Leonardo Gil (Rosario Central), Gonzalo Jara y Juan Fuentes (ambos en Estudiantes de La Plata).