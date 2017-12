Dakar 2018: pocos chilenos pero buenos

Participarán siete pilotos nacionales, liderados por Pablo Quintanilla, quien tiene gran opción a ganar su categoría en motos, así como Ignacio Casale en “quads”.

Se acerca el año 2018 y a la vez también comienza la cuenta regresiva para los pilotos chilenos que formarán parte de la nueva edición del Rally Dakar 2018, que se correrá en Perú, Bolivia y Argentina.

Serán siete los nacionales que vivirán la aventura de la prueba motor más dura del mundo, que arranca el próximo 6 de enero en Lima y que se extenderá por 14 días en el duro terreno sudamericano, que nuevamente ofrecerá rutas con altura y mucho desierto a lo largo de sus 14 etapas.

Los competidores nacionales que participarán son los siguientes: Pablo Quintanilla, Patricio Cabrera y Cristóbal Guldman en motos; Ignacio Casale y Giovanni Enrico en cuadriciclos; y Boris Garafulic con Juan Carlos Vallejos en autos.

PABLO QUNTANILLA

“Vamos a pelear la carrera desde el primer kilómetro” dice Quintanilla, quien de los siete chilenos es el que tiene más posibilidades de pelear el título en la categoría motos.

Viene de lograr el bicampeonato del Rally Cross Country Mundial, superando a rivales de la talla de Matthias Walkner, Kevin Benavides y Sam Sunderland.

Arriba de su Husqvarna, Quintanilla va por la gloria en el Dakar, tras haber abandonado en la última versión. “Hemos tenido una muy buena preparación para el Dakar, ganando la Copa del Mundo. Nos hemos enfrentado todo el año con los mejores pilotos. El objetivo está claro: vamos a pelear la carrera desde el primer kilómetro”, comenta.

IGNACIO CASALE

Ignacio Casale quiere repetir lo del 2014. El “Perro” viene de lograr el subcampeonato en este 2017 en los quads.

Pero ahora el santiaguino va por la corona y para eso ha realizado un duro entrenamiento a lo largo del año. “Este año pienso que es mi mejor año, me he entrenado más de 15.000 kilómetros durante 2017, tanto en el desierto de Atacama como en distintas carreras. Me siento mejor que nunca, mejor incluso que cuando gané el Dakar en 2014”, asegura.

BORIS GARAFULIC

En la categoría de autos, el nombre de Boris Garafulic es uno que se repite año a año en la prueba motor. Será su octavo Dakar con su Mini y junto a su navegante, el portugués Felipe Palmeiro, ya tiene un objetivo trazado. “El propósito es nuevamente estar en los diez primeros lugares. Corrimos Marruecos y Portugal con bastante buenos resultados, ya que en Portugal finalizamos terceros en la general. El auto está andando muy bien con las modificaciones, por lo que esperamos un buen resultado”.

PATRICIO CABRERA

Patricio Cabrera, el aprendiz del “Chaleco” López arriba de su moto Kawasaki, vivirá su quinta incursión en el Rally, una prueba en la que entró tras ser entrenado por su mentor: Francisco López.

“Correr el Dakar es algo extremo, es una aventura en todos los sentidos, te exprime al máximo. Te enseña muchas lecciones y te demuestra cómo afrontar la vida por cómo uno se comporta solidariamente con los compañeros”.

GIOVANNI ENRICO

El joven debutante Giovanni Enrico es la gran novedad de la legión chilena.

Será su primera vez y correrá en cuatriciclos. Pura ilusión, pero a la vez también aterriza las expectativas. “Como primer Dakar lo que quiero es terminar, pero como he dicho siempre yo no voy a ir a pasear. Voy a correr a mi ritmo como lo he venido haciendo todo el año, sin perder la cordura para no cometer algún error que me pueda dejar fuera de competencia. Vamos bien preparados físicamente. El quad nos quedó muy bueno y esperamos llegar bien a Córdoba el 20 de enero”.

CRISTOBAL GULDMAN

Cristóbal Guldman: “Perú será lo más difícil de la carrera” El motociclista correrá en la categoría Original by Motul para darle aún más sentido a la carrera, en que participará por cuarta vez con su Kawasaki.

“En el Dakar 2017 llegar a la meta fue importante para mí, luego de mi accidente de 2016. Pude cumplir con mis objetivos, pese a las complicaciones que sufrí en Tilcara con el alud, ya que mi equipo quedó dividido en dos y me quedé con la mitad de mi asistencia”

JUAN CARLOS VALLEJOS

Juan Carlos Vallejos, el “Ingeniero” que vibra con los motores tendrá su tercera participación.

Correrá acompañado del peruano Leonardo Baronio con una camioneta Toyota Hilux preparada por el eficaz equipo Pro-Raid Perú. “Las etapas de Perú tendrán mucha arena, dunas altas y difíciles, luego la altura y el impredecible clima de Bolivia y, para terminar, el agobiante calor argentino. Sin duda el hecho de tener dos etapas más de carrera será para tener en cuenta, sobre todo por el desgaste del vehículo”.