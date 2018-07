Davor Suker: “Ojalá superen a los del 98”

Davor Suker, el ex goleador de Croacia en el Mundial de Francia de 1998 y actual presidente de la federación de fútbol de su país, se mostró emocionado tras la victoria sobre Rusia por penales, sin esconder los nervios en medio del partido.

En ese Mundial Croacia logró el tercer lugar, a pesar de que recién pocos años antes había logrado su independencia de la ex Yugoslavia.

Suker confesó haber sufrido más de la cuenta en la angustiosa definición a penales.

“Estoy muy contento. Es un Mundial y es importante estar aquí. Es nuestro momento ahora y espero que podamos disfrutar. Croacia, el país, está hirviendo”, declaró.

Eso sí, no quiso comparar a la actual selección con la de Francia 98. “No importa el 98, lo importante es hoy. Estoy muy feliz. Rusia no era fácil. Estoy orgulloso porque Croacia puede volver a ser la sorpresa de la Copa del Mundo”.

Finalmente, el ahora timonel del fútbol croata se mostró cauto ante Inglaterra, su próximo rival. “Hay que ir partido a partido. No podemos pensar en ganar el Mundial ya. Inglaterra ahora anda por la tierra, no está en las nubes (…) Ojalá superen a los del 98. Estuve celebrando en el vestuario. Quiero dar las gracias al pueblo ruso, es una de las mejores copas del mundo, no ha habido ningún problema”, afirmó.