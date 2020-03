DC define hoy a su candidato a la alcaldía de Punta Arenas

En la contienda se enfrentarán el ex alcalde y ex diputado Juan Morano y el ex seremi de Hacienda, Christian García.

La Democracia Cristiana es el único partido de la región que realizará, hasta el momento, primarias internas para definir un candidato para pelear la alcaldía de Punta Arenas en octubre de este año.

Y aunque en un principio se había anunciado que serían tres candidatos, hace unas semanas se anunció el retiro del concejal José Aguilante, el cual argumentó que se debía a motivos de salud. Esto dejó la contienda en un mano a mano entre el ex alcalde y ex diputado Juan Morano, y el ex seremi de Hacienda, Christian García.

Para esta ocasión podrán participar tanto miembros del partido demócrata cristiano como independientes. Para esto, se habilitarán siete locales de votación, entre los cuales están la sede del partido, la del Club Deportivo Fitz Roy y cinco juntas de vecinos de la ciudad.

La presidenta regional del partido, Gloria Chodil, aseguró que: “Estamos muy contentos de poder incentivar la participación de la gente independiente en este proceso y somos pioneros a nivel nacional en hacer esto. Esperamos que participen alrededor de tres mil personas en esta elección”.

A pesar de que otros partidos de la centro izquierda han asegurado que no harán primarias ya que su foco es el plebiscito de abril, Chodil dijo que respeta estas decisiones, pero enfatizó que la DC también está trabajando activamente en la calle para promover la opción “Apruebo” del citado referéndum.

“Queremos generar una alianza con partidos de la centroizquierda para la elección de alcalde, aunque vemos difícil poder hacerlo con PC y el FA ya que tienen una visión política muy distinta a la nuestra”, apuntó.

El candidato ganador de esta elección deberá ser ratificado el 21 de marzo en la Junta Regional y luego en la reunión nacional que tendrá lugar entre el 27 y 28 de ese mes, dependiendo de la situación en el país por el coronavirus.

Lugares de votación

Los lugares de votación son los siguientes:

1.- Junta de vecinos Mateo de Toro y Zambrano, en Ramón Carnicer 0229;

2.- Junta de vecinos Juan Pablo II, en Gaspar Marín 01170;

3.- Club Deportivo Fitz Roy, en Avenida España 2673, entrada por Los Abetos;

4.- Junta de vecinos Nuevo Independencia, en Juan Sebastián Elcano 0294;

5.- Sede DC, en Mejicana 476;

6.- Junta de vecinos Arturo Prat, Teniente Serrano 1294;

7.- Junta de vecinos Nº8 Playa Norte Sur, pasaje Quillota 1175.