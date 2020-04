De campeona mundial a médico en la “primera línea”

La destacada ex hockista nacional Fernanda Urrea (foto), campeona del mundo con la Selección Chilena en 2006, con apenas 17 años, trabaja hoy como profesional de la salud en pleno tiempo de crisis por el coronavirus.

La ex “marcianita” es médico cirujano desde 2016 y trabaja actualmente en un Cesfam de la comuna de San Francisco de Mostazal, en la Región de O’Higgins, siendo parte de la llamada “primera línea” en la lucha contra el Covid-19.

En declaraciones a Teletrece, la ex deportista señaló que “ha sido un desafío, pero estamos saliendo adelante, al menos en San Francisco hemos tenido una buena llegada con la población y estamos contentos con lo que han sido los turnos en el área respiratoria”.

EXPOSICION

Añadió que “la exposición que tenemos siempre va a ser alta, porque trabajamos con pacientes, gente enferma, pero debo decir que acá estamos preparados y tenemos los implementos para protegernos en nuestra urgencia. El virus no se ve, pero está ahí y hay que ser conscientes, ya tenemos el ejemplo de otros países”.

La profesional contó que ya no practica hockey, porque “en San Francisco no hay canchas para hacerlo, ni clubes. Tendría que estar viajando constantemente a Santiago, pero sí me mantengo haciendo otro tipo de deportes. Acá en el Cesfam creamos un grupo de fútbol y de bicicleta, salimos a andar en la región”.

Urrea marcó en 2006 el decisivo gol de la final mundial ante España en el gimnasio olímpico de San Miguel.