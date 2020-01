De Rossi deja Boca

Boca Juniors anunció ayer la salida sorpresiva del futbolista italiano Daniele De Rossi (foto), quien dejó el club por la necesidad de acercarse a su hija de 14 años que vive en Europa.

“No tengo problemas de salud ni mi familia los tiene. Leí en las redes sociales y no tenemos problemas graves ni nadie habló de enfermedades. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, la estoy extrañando, ella me extraña y nada más”, declaró el ex seleccionado italiano.

“Dicen que me pelee con Román (Riquelme, vicepresidente del club) o con otra gente. Pero no hay nada más que lo que dije. Me ofrecieron tiempo y ayuda, pero no necesito ayuda, necesito volver a mi casa. No sólo me despido de un club que me entró al corazón, me despido de toda mi vida, mi trabajo, mi deporte y mi pasión”, agregó el volante.