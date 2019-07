De Vidal a la hija de Bravo: apoyo transversal para Arias

Cuestionado arquero de la “Roja” tuvo que cerrar cuenta de Instagram por despiadados ataques a él y su familia.

El portero Gabriel Arias tuvo una noche para el olvido ante Perú, siendo responsable directo de la segunda conquista en el 0-3 que le impidió a Chile meterse en su tercera final consecutiva de Copa América.

Los hinchas no tardaron en culpar al arquero que viene de ser campeón en Argentina con Racing de Avellaneda y ya piden a gritos el retorno de Claudio Bravo.

Las redes sociales “ardieron” con insultos e incluso amenazas para Arias y su familia, a tal punto que el meta nacido en Neuquén y nacionalizado chileno tuvo que cerrar ayer su cuenta de Instagram.

Ya se había quejado tras vencer a Colombia en cuartos de final, cuando dijo que “recibo muchas puteadas y críticas por todos lados”, pero lo de esta vez superó todo límite, pues varios de los duros ataques en redes sociales apuntaron incluso a su primogénito. “Tu hijo debe sentir vergüenza de ti”, “Que se muera tu pendejo saco de…”, “Tu papá es un cagón”, fueron algunas de las barbaridades que le escribieron al portero.

VIDAL Y LA

HIJA DE BRAVO

El primero en apoyar públicamente al cuestionado arquero fue Arturo Vidal. “Contigo hasta la muerte, hermanito Gabriel Arias… Juntos nos derrotaron y juntos nos levantaremos”, escribió el volante.

Pero quien sorprendió en las redes sociales fue la hija de 15 años de Claudio Bravo. “Aprecio que me digan que extrañan a mi papá y que lo quieren de vuelta, pero eso ya fue, toca superar y apoyar a la ‘Roja’ de ahora… Les apuesto lo que quieran que si ganan, ustedes dirán que son los mejores. ¿Ah, pero si pierden son todos unos weones (sic) malos? Porque Arias sí, se mandó cagadas, pero mi papá igual, nadie es perfecto”, escribió Josefa, pidiendo que “no sean así de chaqueteros, por favor”.

DIAZ LO SUFRIO

Marcelo Díaz, otro “cortado” en el proceso de Reinaldo Rueda, igualmente apoyó a su compañero en Racing, sobre todo considerando que el volante también fue víctima de las redes sociales cuando un error suyo costo el gol con que Alemania le ganó a Chile la final de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia (1-0).

“No sabes cómo me pongo en tu lugar y entiendo la situación incómoda que estás pasando debido a algunos inadaptados y malvados personajes que se esconden detrás de redes sociales para demostrar todo su odio a terceros sin tener un mínimo de empatía y menos respeto”, publicó Díaz en Instagram.

“Tú no mataste a nadie, no violaste a nadie, no le robaste a nadie, entonces debes mantener tu frente en alto y seguir adelante porque la vida continúa. Acá estamos contigo, eso es para siempre!!! Ojo, no hablo desde lo futbolístico, sino que hablo desde lo humano”, complementó el volante nacional.

HERRERA APOYA

Johnny Herrera, por su parte, también cerró filas con Arias. “Lo que le ha pasado en las redes sociales es triste. Esos ‘valientes’ hacen y deshacen con un celular en la mano. Sólo puedo darle ánimo, fuerza, que ‘no pesque’. A él le han tocado muchas cosas positivas durante el último tiempo (campeón con Racing) como para dejarse achacar por comentarios de gente que no da ni la cara. Que tire pa’ arriba porque el fútbol da revanchas y él tiene mucho que entregar todavía”, comentó el portero en radio Cooperativa.