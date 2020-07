Denuncias de acoso y abuso sexual detonan en despido de kinesiólogo de Palestino

El kinesiólogo del plantel femenino de Palestino, Ignacio Montano, fue despedido ayer luego que surgieran graves acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual contra jugadoras.

El tema explotó el pasado martes, cuando Emilia Pastrián, futbolista del cuadro “baisano” y también seleccionada nacional sub-20, dio a conocer su testimonio en las redes sociales.

“No sabía si publicarlo o no, porque en un principio pensaba que sólo me ‘joteaba’ a mí, pero con el pasar de los días y al hablarlo con otras personas, me di cuenta que no, que hacía lo mismo con más niñas, y más pequeñas. Nos pusimos en contacto y cada una relató su historia. Este individuo siempre se excusaba o las hacía sentir culpables diciendo que malinterpretaban sus intenciones”, partió contando.

“Ignacio me pidió fotos de mi cuerpo con las cuales él haría comparaciones cada cierto tiempo (…) Al momento de enviarlas, me pidió que se las enviara con una ropa interior más ‘lolein’, a lo cual me negué y él siguió insistiendo”, escribió la futbolista, quien también acusa a Montano de “tocar más de lo debido en los tratamientos”.

PUBALGIA

Este testimonio arrastró a que otras futbolistas también señalaran haber pasado por episodios similares con este kinesiólogo. El caso por ejemplo de Natalia Paredes, de 23 años. La jugadora de futsal de Coquimbo contó que Montano la contactó para prepararla de cara a la Copa Libertadores femenina de la categoría y empezó a tratarle una pubalgia inventada por el profesional.

“Me dio todas las sesiones gratis a cambio de ayudarlo con sus estudios y para ver mi progreso. Todas mis sesiones eran de una supuesta pubalgia. El siempre me daba nombres de futbolistas de Palestino que sufrían de esto y que era común. Decía que tenía una técnica nueva y que mejoraría mi rendimiento. La cosa es que esta persona introducía sus dedos dentro de mi vagina para tocar un supuesto músculo. Esta sensación era ‘normal’ porque él era el ‘profesional’, aunque era muy incómodo. Lo raro es que se sacó los guantes un par de veces y le dije que no me parecía bien porque yo no sabía si tenía las manos limpias y se reía”, publicó Paredes.

“Qué pena siento por todas las niñas que me hablaron para contarme su experiencia, que terrible haber normalizado muchas cosas y haberle bajado el perfil”, complementó.

JUGADORA

DE LA UNION

Sofía Sáez, de Unión Española, relató también su lamentable experiencia. “Lo máximo a lo que llegó fueron dos cosas. Me tocó mi parte íntima, me dijo que era parte de la sesión. En dos sesiones me tocó así. Yo lo vi de forma profesional. Lo otro fue que me puso unas ventosas y me dijo que tenía que estar sin peto. Luego de eso me hizo hacer ejercicios en la camilla con el torso al aire, sin peto, porque él no me lo permitía. Para mí era súper incómodo”, reveló.

Sostuvo que asistió a sesiones en el departamento del kinesiólogo, la primera vez acompañada de su madre. “Dijo que quería evaluar mi postura. Me decía que podía mejorar mi físico. Me pidió fotos en ropa interior y yo le mandé, a lo que él me decía si es que tenía algo más chico. Me insistía en buscar algo más chico. Un día en una sesión me dijo que necesitaba tocar por la zona de mi vagina. Luego me colocó ventosas y no me dejó que estuviera con peto, así que me lo tuve que sacar, me hizo hacer ejercicios, tuve que hacerlos muy incómoda con mis senos al aire y él mirándome. Muchas veces me tuvo con muy poca ropa y me habló con lenguaje vulgar”, denunció Sáez.

DESPEDIDO

Tras estas graves denuncias, Palestino femenino publicó un comunicado: “Se informa de manera oficial la desvinculación y término de sus funciones al kinesiólogo Ignacio Montano Guerrero”.

“Me parece grave que en los tiempos en que vivimos pasen estas cosas. Ha sido un golpe fuerte para todos. Hablé con Emilia y le ofrecimos todo el apoyo psicológico y legal. Aún no sabemos la parte de él, pero, de ser como denuncia Emilia, tendrá que ir a un juicio y defenderse, porque las pruebas son contundentes”, comentó Miguel Abdo, directivo de Palestino, apuntando que el kinesiólogo “no me ha contestado el teléfono ni los mensajes. Debe tener el celular apagado”.

ANFP Y ANJUFF

Para Constanza Minoletti, subgerenta de Fútbol Femenino de la ANFP, “nos parece, sin medias tintas, que la situación denunciada es de una gravedad tal que no podemos mostrarnos indiferentes, ni en el futbol femenino ni en ningún área de nuestra actividad”.

“De la misma manera, tomamos contacto con la Anjuff para manifestarles nuestra disposición y compromiso con el trabajo por la integridad física y psíquica de las jugadoras”, agregó.

A propósito de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, publicó un comunicado repudiando las lamentables acciones del despedido kinesiólogo. “Es inaceptable desde cualquier punto de vista y constitutivo de graves delitos de violencia contra mujeres. Solidarizamos con las jugadoras afectadas y pusimos a disposición todo nuestro apoyo jurídico, emocional, comunicacional y de cualquier otro tipo que sea necesario”, expresó la Anjuff mediante un comunicado.