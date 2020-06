“Deportivamente el 2020 es un año perdido”

Aunque se logre activar la temporada durante el segundo semestre, el presidente de la Asociación de Vóleibol de Punta Arenas, Bladimiro López, siente que no alcanzará para cumplir los objetivos trazados en materia de formación, proyección y estímulos.

Masticando una suerte de paradoja. Así transcurre la paciente espera de Bladimiro López, presidente de la Asociación de Vóleibol de Punta Arenas, en medio de la inactividad por la pandemia del Covid-19.

Por un lado, la ilusión de eventualmente volver a las canchas durante el segundo semestre. En la otra cara, la sensación de que, aún así, no podrán cumplir con todo lo proyectado para esta temporada en cuanto al desarrollo de las series menores, continuidad de competencias y participaciones a nivel nacional.

Ya se quedaron sin Juegos de la Araucanía, cuya versión 2020 fue suspendida truncando en la práctica la última etapa formativa del semillero del “voley” local. Y lo más probable es que los Campeonatos Nacionales sean postergados. Es decir, los eventuales campeones no tendrán el anhelado premio de representar a Magallanes.

El consuelo: la posibilidad de simplemente jugar, dependiendo de la contingencia, un torneo entre agosto o septiembre y diciembre para al menos revivir esa satisfacción de “levantar” y “remachar” cuando la pandemia esté en retirada.

PROTOCOLO

“Seguimos sosteniendo que agosto podría ser un mes clave para retornar. Sabemos las limitaciones oficiales de los ministerios con respecto a la formalidad: que los chicos vuelvan a clases y, con ello, que podamos ocupar gimnasio, recintos generalmente asociados a un colegio. Pero más allá de eso, dependemos del ‘sí’ para las actividades deportivas y de la aceptación del protocolo que Fevochi propuso al Ministerio de Salud”, comenta López.

El protocolo del vóleibol se resume en medidas de acceso a los recintos, eventual uso de mascarillas (especificaciones técnicas aún en estudio para los jugadores) y distancia deportiva. “Entendemos que si se practica un deporte colectivo como el vóleibol se tendrían que minimizar las condiciones de contacto. En cuanto al uso del balón, que asoma como el responsable de transportar eventualmente el virus en este caso, es algo que todavía no está claro, como tampoco el tema de la presencia de público y la distancia entre uno y otro”, complementa el dirigente.

EL CAMPEONATO

Con el primer semestre del año ya en el olvido, López adelanta que pretenden organizar una competencia para adultos y también de series menores con formatos por definir, dependiendo de cuándo se pueda dar el “vamos” a la temporada.

“En el caso de que en agosto o septiembre ya tengamos esa ‘normalidad’ que -sabemos- tendrá restricciones, generaremos las instancias: el gimnasio, cancha, árbitros, todo para la competencia. Pero también será importante tener el compromiso de los clubes y de su gente al momento de participar, entendiendo por supuesto el temor lógico que plantea el tema del contacto social”, advierte el dirigente.

Apelando a la sinceridad, considera que básicamente buscarán suplir esa necesidad natural de jugar que tienen los voleibolistas, pues los objetivos de fondo ya fueron borrados por la crisis sanitaria. “Si me preguntan qué se puede rescatar de este año en lo deportivo, diría que no es mucho. Mirándolo de manera fría, el 2020 es un año perdido deportivamente y así está ocurriendo también a nivel mundial. Eventualmente se podrá jugar, pero la verdad es que no habrá posibilidad de generar selecciones o proyectar el vóleibol. Es como si el 2020 no existiera en lo deportivo”, enfatiza con lapidario juicio.

TEMA ECONOMICO

Por otro lado, el presidente del “voley” puntarenense considera que al volver a la actividad tendrán que afrontar situaciones especiales. “Está el tema de las medidas sanitarias que se deberán cumplir y lo otro es que posiblemente no todos los clubes tendrán la capacidad económica para retornar, porque en esta situación de pandemia es muy probable que se haga más difícil pagar el costo de las inscripciones”, apunta.

En esa cuerda, revela que algunos clubes ya han planteado su inquietud al respecto. “La invitación es que se comuniquen directamente con nosotros para buscar herramientas de solución de forma anticipada. Que no sea a una semana de regresar, para que podamos ayudarlos”.

LOS CLUBES

De momento, se mantendrían en carpeta los equipos anunciados por López en abril pasado.

En varones figura el subcampeón vigente Alemán, Scout, la Selección Sub-18, Umag y Británico, más los clubes nuevos: Puerto Natales, Selkman y Fénix. No participará el campeón Hernando de Magallanes.

En damas estarían el campeón Cosal, el vicecampeón Británico, la Selección Sub-18, Patagonia Austral, Umag, Cordenap, Cona, Scout, Chile, Sav Patagonia, Fénix, Prat, DSC Alemán y Alemán. Se sumarían Taiiu, Newen y Puerto Natales.

“Ningún club mencionado en su momento ha comunicado oficialmente que podría desistir de participar. Por parte nuestra vamos a agotar los medios para apoyarlos en lo que sea, logísticamente o en lo financiero, porque sabemos que el semestre que viene será el más difícil de todos para el deporte a nivel nacional”, expresa López.

“Todos sabemos que para entonces habría aún riesgo de contagio y sería entendible si algún club echa pie atrás, pero asumiendo una actitud responsable, con medidas preventivas, mascarillas, etc., creemos que podemos sacar adelante la tarea”, complementa.

ELECCIONES DE

LA FEDERACION

En otro tema, López apunta que el 4 de julio se efectuarán las elecciones de Fevochi “y quieren que los de regiones vayamos para tener un quórum, pero la verdad es que, entendiendo la situación complicada que se vive en Santiago, yo no estoy dispuesto a arriesgarme”.

“La idea es que la Federación agote los medios para que esa votación sea virtual, a través de una videoconferencia en cualquiera de las plataformas”, plantea el dirigente magallánico.

NACIONAL DAMAS

Asimismo, otro tema que se ve afectado por la pandemia es la realización del Campeonato Nacional de vóleibol federado adulto femenino en Punta Arenas, cuya fecha original es del 4 al 6 de diciembre.

Al respecto, el presidente del vóleibol estima que habrá una recalendarización global en la disciplina. “Si volvemos a la actividad en septiembre, la fecha del Nacional será reevaluada. Personalmente me gustaría que se postergue para el mismo mes de 2021, considerando que hoy es difícil conseguir fondos regionales porque la prioridad es la salud. Además, está el tema de los pasajes aéreos y la desconfianza natural por las condiciones sanitarias”.

“LA PRIORIDAD

SON LOS NIÑOS”

Al cierre, López reflexiona sobre una temporada que partió a todo color. “Habíamos empezado gratamente este año con las escuelas de verano en enero y febrero, hasta con 60 niñas entre sub-14 y sub-17; 20 varones en la misma categoría y más de 40 ‘chicocos’ en mini (7-12 años). Estábamos bien, vínculos con Cordenap, escuelas-talleres con el IND. O sea, partimos un año espectacular, trabajando con niños como nunca, pero lamentablemente nos cortó la pandemia”.

Y cierra con un mensaje con un mensaje, mezcla de ilusión y compromiso: “Si contamos con el apoyo de la familia una vez que tengamos cierta seguridad, sería muy importante para que los chicos vuelvan a estas escuelas, que obviamente son gratuitas y lo único que buscan es masificar el vóleibol. Es lo que más nos interesa, porque los niños son el futuro deportivo de Magallanes”.