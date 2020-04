Diario argentino destaca “confesión” de Zamorano

El prestigioso diario deportivo Olé de Argentina se hizo eco de una entrevista concedida por Iván Zamorano a TNT Sports, en la que reveló que estuvo muy cerca de defender a Boca Juniors el año 2000.

Con el título “Bam-Bam: ‘Estuve cerca de jugar en Boca’, el periódico bonaerense resaltó que “Zamorano hizo varias revelaciones, enalteció a Palermo y contó cómo sufrió el último Racing-Independiente”.

Así comienza la nota publicada por Olé: “Presenta un vino en sus redes sociales y promete un brindis pronto, cuando pase la cuarentena. Hace un asado en su casa de Miami y lo muestra en su cuenta de Instagram. A los 53 años, Iván Zamorano parece el mismo que fue un delantero temible. Un atacante que estuvo muy cerca de jugar en Boca​. ¿Cómo?”.

Acto seguido cita palabras del ex ariete. “En donde estuve más cerca de jugar en la Argentina fue en Boca, me ofrecieron un contrato en el año 2000, pero yo ya tenía un arreglo de palabra con el América (México). Mi mujer es de Boca y mis hijos también, mi suegro de Independiente. Cada vez que voy para allá, vamos a ver a los dos clubes a la cancha”.

“HELICOPTEROS”

“Casado con la argentina María Albero, Bam-Bam conoce muy bien nuestro país (Argentina). Y como ex jugador y comentarista de televisión, también a su fútbol. Y en ese sentido, enalteció a un ‘9’ de Boca cuando le preguntaron por delanteros parecidos a él que juegan actualmente”, enfatizó Olé.

Agregó que el chileno resaltó a “Cristiano Ronaldo, porque es muy similar a mí y se queda un segundo más en el aire, es un fenómeno. Y (Martín) Palermo fue uno de los mejores del mundo en este rubro, no se quedaba tanto en el aire pero tenía una potencia increíble, como lo mostró en aquel gol a Vélez desde casi mitad de cancha. Le valoro a Palermo​ su espíritu de lucha, su entrega, muy parecido a mí. Yo tenía mucha seguridad con el cabezazo, resolvía en el aire”.

CLASICO DE AVELLANEDA

La nota del diario argentino continúa así: “Pero claro, el corazón de Zamorano está en otro lado y este año le hizo vivir un momento de tristeza en el histórico triunfo de Racing sobre Independiente: ‘Me dolió más por mi suegro, porque sé lo que significan esos clásicos en la Argentina. Como simpatizante o hincha de Independiente, he estado en la cancha viendo muchos clásicos. De hecho vi, si mal no recuerdo, cuando debutó el Kun Agüero​ con un gol, estábamos con mi suegro. Que Racing haya levantado un partido de esta naturaleza con dos hombres menos, te deja una sensación muy fea’, aceptó”.

Olé también resaltó las palabras de Zamorano respecto a la presencia chilena en el club albiceleste. “A Arias, Mena y Díaz los sigo en Racing, son personas fantásticas. Es que uno siempre está siguiendo a todos los chilenos por el mundo, me alegra que triunfen y les vaya bien. Tengo muchos amigos de Racing, la gente está muy contenta con los tres. Una vez hablé con un amigo mío que es íntimo de Coudet (el ex DT), le pregunté por Chelo Díaz​ y me dijo que todos se integraron perfectamente con la dinámica de Racing”, cerró Zamorano.