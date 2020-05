Diario Olé e Isla: “Su prioridad es la ‘U’, pero Boca lleva las de ganar”

“Boca otra vez va por el chileno Isla”, se leyó en uno de los títulos secundarios de la portada del diario deportivo Olé de Buenos Aires en su edición de ayer.

A la espera de que se abra el libro de pases en el fútbol argentino, el lateral derecho de la Selección Chilena sigue siendo el gran deseo de Juan Román Riquelme, el retirado ídolo de Boca Juniors que mantiene “peso” en el club “xeneize” ahora como vicepresidente.

“El primer refuerzo que quiere Riquelme”, fue el título elegido para la nota del prestigioso periódico deportivo bonaerense, agregando en la bajada que “Román tiene apuntado al jugador desde el mercado anterior, cuando lo llamó tres veces y no lo pudo cerrar. ¿Podrá ahora?”.

PRIORIDAD

Este es el texto completo de la nota publicada por Olé:

“Fue el primer jugador que quiso Juan Román Riquelme y el primer refuerzo que intentará abrochar apenas se habilite el libro de pases. El propio ‘10’ se encargó de mover contactos para conseguir su número y llamarlo por teléfono para buscar convencerlo y que sea la primera incorporación de su gestión. Las charlas entre el vice y el jugador, finalmente, no llegaron a buen puerto. Pero Román, lejos de bajar los brazos, ahora va por la revancha. El futbolista que tiene entre ceja y ceja es chileno, tiene 31 años, juega de carrilero por derecha y se llama Mauricio Isla. ¿Vendrá?”.

“Aunque jamás jugaron juntos, ni tampoco compartieron campo de juego como rivales, Román e Isla terminaron entablando una relación más que afectuosa de tantas veces que hablaron por su pase. Fueron tres largas charlas entre diciembre del 2019 y los primeros días de enero de este año. En ese momento, al ‘Huaso’ le quedaban seis meses de contrato con el Fenerbahce ​y, si bien le seducía mucho la idea de ponerse la azul y oro, prefirió quedarse a cumplir su vínculo con el segundo club más popular de Turquía y ‘con mucho gusto’ retomar las charlas más adelante, cuando se acercara el 30 de junio”.

“EVALUANDO

ALTERNATIVAS”

El relato de Olé continúa afirmando que el lateral chileno “está evaluando distintas alternativas y Boca es una posibilidad”, para luego complementar:

“El mismo Isla admitió hace poco menos de tres meses que, pensando a futuro, no desestimaba para nada la posibilidad de sumarse al Xeneize: ‘Una tarde me sonó el teléfono y me dicen: Hola, soy Román. Yo pregunté qué Román y era Riquelme. Hablamos un rato de fútbol y de mi familia hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que yo respondí: ¿A quién no le gustaría jugar en Boca?… Pero con total sinceridad le dije que me quedaba a cumplir mi contrato con Fenerbahce’, arrancó diciendo Isla. Y luego dejó una puertita abierta de cara al segundo semestre: ‘Boca es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, de los más ganadores de la Copa Libertadores. No descarto ir’…”.

LA “U” Y PARMA

Según Olé, “hoy el escenario pinta distinto al de aquellas primeras charlas. Porque Isla queda libre a mitad de este año y aún no tuvo conversaciones con su club para saber qué intención tiene respecto a su futuro”.

“Claro, en esa parte de Europa el campeonato todavía no se reanudó y tampoco se sabe bien qué ocurrirá con los futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio. Pero además de eso, el Huaso ya recibió sondeos de otros equipos importantes de Europa y desde hace tiempo tiene el deseo personal de regresar a Chile para defender los colores de la ‘U’, club del que es hincha y donde nunca pudo jugar. El Parma, en tanto, también estaría interesado en su ficha y eso, por supuesto, podría complicar la negociación”, continuó el diario argentino.

“Es más: habría que ver qué pasa si Fenerbahce le ofrece renovar, ya que su salario es uno de los más altos y su familia está muy a gusto con la vida en Estambul. Hay un dato que es alentador: los primeros días de mayo se barajó la posibilidad de que el chileno Manuel Pellegrini se hiciera cargo del plantel turco y pidiera por su continuidad, pero al final el cargo quedó en manos del local Zeki Murat Göle”.

“CUMPLE TODOS

LOS REQUISITOS”

Para Olé, Isla “cumple con todos los requisitos que Riquelme pretende para sus jugadores: jerarquía y roce internacional, presente o pasado reciente en el Viejo Continente y espalda para bancarse la camiseta de Boca”.

Sobre su trayectoria, el periódico de Buenos Aires detalló que “Isla, quien jugó dos Mundiales y obtuvo dos Copa América con la Roja, hizo sus 13 años de carrera en Europa. Formado en la Católica, jugó la Copa del Mundo Sub-20 de Canadá 2007 y de ahí pegó el salto al Udinese, donde permaneció cinco años. Lo quisieron el Madrid, el Barça, United, Liverpool y el Milan. Y al final se lo llevó la ‘Juve’, donde compartió vestuario con (Carlos) Tévez y ganó cinco títulos. En 2014 estuvo un año en el Queens Park Rangers de la Premier (fue compañero de Zárate) y también anduvo por el Olympique de Francia y el Cagliari. En 2017 llegó a Turquía y aún no definió dónde seguirá”.

“Según contó Isla, si decide volver a Sudamérica su prioridad será la ‘U’, donde desea cerrar su carrera cuando todavía esté en plenitud. Sin embargo, Boca, con Riquelme, lleva las de ganar. ¿Chi, chi, chi?…”, cerró Olé.