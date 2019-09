Díaz encara a periodista que lo trató de “sapo”

En otro tema relacionado con Marcelo Díaz, el volante de Racing respondió ayer con dureza al periodista chileno Fernando Galmes, quien lo trató de “sapo” en redes sociales.

“Marcelo Díaz es el ‘sapo’ como jugador activo, espera a que sea periodista, porque eso quiere estudiar”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

PIDE PRUEBAS

El mediocampista no quedó indiferente y lo encaró. “Estimado Fernando, como escribes esto públicamente, te respondo de la misma forma. Ya que me acusas con tanta convicción de ‘sapo’, te desafío a mostrar cada una de tus pruebas que acrediten tu afirmación”.

Galmes respondió tibiamente. “Marcelo, a nosotros los periodistas siempre nos han dicho ‘sapos’ y ya te tocará porque entiendo que quieres ser comunicador. A ti ahora el que te acusa de ‘sapo’ no soy yo, es Arturo Vidal en su Instagram…”.

Díaz insistió con un toque de ironía. “Te invité a que me digas y me muestres todas las pruebas que acrediten tus palabras en mi contra, no con supuestos. Vamos Fernando, tú puedes”, escribió el futbolista, agregando un mensaje desafiante: “1 x 1 de frente y a la cara”.

Galmes volvió a responder. “Marcelo lee bien lo que yo escribí. ‘Le dicen el sapo’, Kramer, Arturo Vidal, etc. Yo no te acuso, digo algo real, para todos eres el ‘sapo’… No lo digo yo, todos lo dicen, igual no creo que por eso estés fuera de La Roja”.

“Leo muy bien y escribes ‘es el sapo como jugador activo’. Hazte cargo de tus palabras y defiende tu postura con Argumentos. Simplemente…. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Se entiende?”, cerró el tema Díaz.