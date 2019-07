“Dicen que estoy viejo, pero me siento como de 20 años…”

Osvaldo González fue oficializado ayer ante la prensa nacional como refuerzo de Universidad de Chile. Próximo a cumplir 35 años el 10 de agosto, el “histórico” central se alista para cumplir su tercer período con la camiseta azul, la misma que le permitió conseguir, entre otros logros, la Copa Sudamericana en 2011.

“Los momentos anteriores que viví acá fueron lindos, pero el fútbol es actualidad, es día a día. El presente de la ‘U’ es difícil, pero tengo una fe tremenda de que lo vamos a sacar adelante entre todos. Estoy convencido que será así”, partió afirmando “Rocky” en el CDA.

El zaguero utilizará la camiseta número 4. “Me jugaré todo por demostrar la clase de jugador que soy. En los últimos partidos el equipo salió de la parte de abajo, así que vamos bien y esperamos ratificarlo el sábado ante Palestino”, agregó el defensa procedente de Toluca de México, donde tuvo gran continuidad la última campaña y además cumplió con una exigente pretemporada que le permite estar a completa disposición del técnico azul Alfredo Arias.

VIGENTE

Consultado por las dudas que genera su condición de “veterano”, González respondió: “Cuando corran los partidos verán cómo estoy físicamente y ahí podrán hablar si estoy viejo, como dicen, o no… Yo por dentro me siento como de 20 años, estoy bien físicamente, en un gran momento. Además, en México me tocó jugar muchos partidos, incluso finales. Creo que me quedan un par de años a buen nivel y después, bueno, me encantaría retirarme acá”.

El zaguero resaltó que “intentaré entrenar lo mejor que pueda y el ‘profe’ tendrá la decisión. Los que estén mejor deberán jugar, así ha sido siempre”.

TERCER REFUERZO

González se suma como refuerzo al ariete argentino Marcos Riquelme, procedente del Bolívar de Bolivia. “Nos gustaría traer un jugador más, pero tenemos que analizar bien la situación del club y ver si estamos en condición de hacerlo. De lo contrario, nos quedaremos con lo que tenemos. Por el momento, creo que vamos bien. El ideal podría ser otro, pero las condiciones (económicas) se deben revisar en profundidad”, explicó Rodrigo Goldberg, uno de los directores deportivos de Azul Azul.

Aclaró que, si bien Pablo Aránguiz (Dallas de la MLS de Estados Unidos) fue ofrecido a la “U”, el mencionado enganche nacional no está en carpeta.

INTERES POR

ECHEVERRIA

Por otro lado, ironizó con el interés de Newell’s por el central azul Rodrigo Echeverría. El cuadro rosarino es dirigido por un ex técnico de la “U”. “Es curioso que (Frank Darío) Kudelka quiera jugadores de la ‘U’ (también sonó el portero Fernando de Paul). Acá no los hacía jugar, pero ahora los quiere allá…”.

Goldberg reconoció que “en un minuto contactamos a Manuel Iturra y, más allá de sus años de experiencia en Europa, a muchos les molestaba porque es yerno de Sergio (Vargas, también director deportivo de Azul Azul)… Preocupémonos de lo importante y no de vínculos y parentescos”.

COLLAO A ESPAÑA

En otro plano, el joven portero nacional Gonzalo Collao dejará Universidad de Chile, club dueño de su pase, y partirá al fútbol español luego de no prolongar su vínculo con la “U” por opción personal.

El golero de 21 años había llegado a acuerdo para extender su vínculo con el club azul y partir a préstamo a Everton, pero a última hora echó pie atrás y en definitiva partirá al Extremadura de la segunda división hispana.

“Me da mucha pena que los jugadores formados en casa no quieran jugar en la ‘U’. ¿Es mejor irse a la tercera división en Europa o pelear un puesto acá?”, se preguntó Goldberg. “Llegamos a tratar de subsanar eso estableciendo un plan deportivo que tiene como base el fútbol formativo. Es un trabajo a largo plazo, hay que reencantarlos. Hacerles entender a las familias que es posible jugar en la ‘U’. Se cree que es complicado el paso al profesionalismo, pero estamos haciendo varias cosas para cambiar eso“, añadió el personero.