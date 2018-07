Didier Deschamps, técnico francés: “Volvimos a estar en nuestro nivel”

El seleccionador francés Didier Deschamps expresó toda su alegría tras superar a Uruguay en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 y recalcó el mérito de una victoria que se repite después de hacer “algo grande” ante Argentina en octavos de final (4-3).

“Hoy (ayer) volvimos a estar en nuestro nivel. Tengo gente joven con margen de mejora. A veces falta experiencia, pero ellos tienen mucha generosidad y calidad”, dijo sobre su grupo.

“Estamos en semifinales y me siento orgulloso de mis 23 jugadores. Son ya varias semanas juntos”, apuntó, para luego recordar que “hace seis días tuvimos un partido psicológico (ante Argentina) y lo superamos”.

“Y hoy (ayer) también. Ganar así es bonito. Estamos en el camino correcto y ahora vamos a esperar a nuestro próximo adversario. Hace tiempo que no tengo preferencias por rivales en los sorteos”, complementó Deschamps cuando aún no sabía que Bélgica será el escollo en semifinales.

“Lo más importante es que no tenemos amarillas ni lesionados. Se recuperó Matuidi, así que tendré a todos para unas semifinales que se jugarán pronto, dentro de cuatro días”, finalizó el DT galo.

“SIN REPROCHES”

Por su parte, el entrenador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, reconoció la superioridad de Francia. “Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. Sin embargo estoy con la mirada bien alta, porque de mi parte ningún reproche. Sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol”, dijo el seleccionador.

“Hay tristeza por no concretar lo que soñábamos, pero el intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Sé que Uruguay va a continuar su cultura futbolística, su historia. Hay cosas positivas, indiscutibles”, subrayó Tabárez.

LOS DETALLES

Sobre la derrota de ayer comentó que “todos los partidos de jugar a morir son así, es una cuestión de detalles”.

“El primer gol es un detalle. Hacía no sé cuánto que no nos convertían goles desde esa situación y no pudimos remontar. Simplemente, el equipo rival hizo mejor las cosas, yo veo la eliminación por ese lado”, resumió el entrenador “charrúa”.

“Se terminó un sueño, pero van a venir partidos de preparación, una Copa América (Brasil 2019), el inicio de una nueva fase de clasificación al próximo Mundial (Qatar 2022). Son objetivos para perseguir y tratar de concretarlos”, enfatizó.

“Las derrotas se tienen que sentir en un país de tradición futbolística. ¿Cuántos equipos de la elite del fútbol mundial se fueron antes que nosotros?… Duele, pero creo que ni siquiera tenemos derecho a ser dramáticos. Nuestra realidad es esta”, complementó la idea.

ERROR DE MUSLERA

Por otro lado, Tabárez se negó a responsabilizar al meta Fernando Muslera por su error en el segundo gol. “Jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista. Ese tema sólo lo hablé en el vestuario con Fernando “, finalizó el “Maestro” Tabárez.