Djokovic ganó histórica final y comió pasto en Wimbledon

Novak Djokovic y Roger Federer regalaron ayer una final de antología en Wimbledon. El serbio, número uno del mundo, se coronó campeón en el césped inglés tras vencer al suizo (3º) en cinco sets con parciales de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3).

El partido duró nada menos que 5 horas y 2 minutos, convirtiéndose en la final más larga en la historia de este torneo. Y fue un partido para enmarcarlo, para subirlo de inmediato a una plataforma de streaming y atesorarlo entre los hitos más grandes de este deporte.

La finalísima tuvo de todo, incluso dos “match points” a favor de Federer en el quinto parcial.

SET A SET

Djokovic se llevó la primera manga en el “tie break” luego de una hora de partido, pero después de eso vino lo mejor del helvético, quien quebró tres veces para amarrar el segundo parcial en sólo 25 minutos.

El tercer set fue otra vez para “Nole” en el “tie break”, en 53 minutos, mientras que la cuarta manga tuvo el primer “break” del serbio, pero dos de Federer que le sirvieron para llevársela con un 6-4.

DRAMATICO

Hasta que llegó el quinto set, que duró 2 horas 3 minutos y cuando ya a ambos tenistas casi no les quedaban piernas para seguir corriendo, pero siguieron.

Y regalaron emoción, dramatismo, historia pura. Se quebraron una vez cada uno y Federer incluso tuvo dos puntos de partido, pero Novak sacó fuerzas cuando nadie lo esperaba y lo igualó.

Llegaron hasta el 12-12. Ahí vino el “tie break” que otra vez fue para el serbio, pero los aplausos para ambos. Un partidazo, el quinto Wimbledon de Djokovic y un match inolvidable.

COMIO PASTO

Después de saludar al helvético y al juez de silla, el serbio pisó una vez más la cancha del Court Central en el All England Tennis Club y se agachó para comer un poco de césped. “El pasto sabe muy, muy bien este año… No sé qué han hecho los jardineros, pero tuvieron un buen trabajo. Cuando niño soñé con ganar Wimbledon, así que como cada pequeño, sueñas con hacer algo loco cuando lo logras”, se justificó.

“Esta fue, si no la más emocionante final que he jugado, top dos o tres. Competí contra uno de los mejores de la historia, al que respeto mucho. Es irreal tener dos puntos de partido en contra y ganar”, añadió.

Federer, en tanto, no ocultó su decepción. “No sé lo que siento ahora. Sólo siento que fue una increíble oportunidad perdida. Es algo que no puedo creerme. Pero seguramente volveré a ver el partido y pensaré que no estuvo tan mal después de todo. Por ahora duele, como cualquier derrota aquí en Wimbledon”, comentó el suizo, quien sigue siendo el tenista que más títulos ha conseguido en la historia de Wimbledon, con 8 coronas.